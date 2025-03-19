Nvidia представила линейку «персональных компьютеров эпохи ИИ» DGX Spark и DGX Station

Компактная версия Spark поступит в продажу летом 2025 года за $3000.Компания анонсировала линейку «персональных суперкомпьютеров с искусственным интеллектом» DGX. Они позволят «разработчикам, исследователям и студентам» работать с ИИ-моделями разных размеров. Глава Nvidia Дженсен Хуан назвал продукт «компьютером эпохи ИИ».DGX Spark — это компактная версия размером с Mac Mini, пишет The Verge. Он обеспечивает до 1000 триллионов операций в секунду благодаря чипу GB10 Grace Blackwell Superchip. 128 ГБ. Компьютер стоит $3000 (244 тысячи рублей по курсу ЦБ на 19 марта 2025 года).Суперкомпьютер DGX Spark. Впервые компания представила прототип на выставке CES в январе 2025 года, тогда он назывался Digits. Источник: The Verge Большой суперкомпьютер DGX Station оснащён «более мощным» чипом GB300 Ultra Superchip от Nvidia и 784 ГБ памяти. Он появится в продаже «позже», его стоимость компания не назвала.DGX Station слева и DGX Spark справа. Источник: Nvidia Партнёры Nvidia — Asus, Dell, HP, Boxx, Lenovo, Lambda и Supermicro— выпустят свои версии DGX. Lenovo будет производить только уменьшенный Spark. Их суперкомпьютеры появятся на рынке в 2025 году.#новости #nvidia