xAI Илона Маска добавила в API генерацию изображений

Стоимость — $0,07 за изображение, лимит — пять запросов в секунду.Пока в API доступна только модель «grok-2-image-1212». Она сгенерирует до десяти изображений в формате JPG за один запрос, пишет TechCrunch.В xAI отметили, что API пока не позволяет настраивать качество, размер и стиль изображений, а «запросы могут быть пересмотрены моделью».Для сравнения: стартап Black Forest Labs, чьи модели изначально отвечали за генерацию изображений в Grok, берёт около $0,05 за картинку. Сервис Ideogram — $0,08 за изображение.xAI запустила свой API в октябре 2024 года и сейчас, по словам TechCrunch, ищет новые источники выручки. В феврале 2025 года источники СМИ рассказывали, что компания ведёт переговоры о привлечении $10 млрд при оценке в $75 млрд.#новости