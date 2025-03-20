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Карина Пардаева
AI

xAI Илона Маска добавила в API генерацию изображений

Стоимость — $0,07 за изображение, лимит — пять запросов в секунду.

  • Пока в API доступна только модель «grok-2-image-1212». Она сгенерирует до десяти изображений в формате JPG за один запрос, пишет TechCrunch.
  • В xAI отметили, что API пока не позволяет настраивать качество, размер и стиль изображений, а «запросы могут быть пересмотрены моделью».
  • Для сравнения: стартап Black Forest Labs, чьи модели изначально отвечали за генерацию изображений в Grok, берёт около $0,05 за картинку. Сервис Ideogram — $0,08 за изображение.
  • xAI запустила свой API в октябре 2024 года и сейчас, по словам TechCrunch, ищет новые источники выручки. В феврале 2025 года источники СМИ рассказывали, что компания ведёт переговоры о привлечении $10 млрд при оценке в $75 млрд.

#новости

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