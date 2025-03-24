Малайзия по требованию США ужесточит правила торговли полупроводниками в стране

В первую очередь чипами американской Nvidia, чтобы не допустить их попадания в Китай.Об этом в интервью Financial Times заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз.По его словам, США просят контролировать каждую партию чипов Nvidia, поступающую в Малайзию. Они хотят убедиться, что серверы с этими чипами оказываются в предназначенных для них центрах обработки данных, «а не внезапно перегружаются на другое судно», — отметил глава ведомства.В январе 2025 года США ввели ограничения на экспорт ИИ-процессоров и продажу закрытых ИИ-моделей в ряд стран, включая Россию и Китай. Решение тогда раскритиковали Nvidia, Oracle и другие участники рынка полупроводников.Опасения американских властей усилились после того, как в марте 2025 года в Сингапуре арестовали трёх человек из-за подозрений в перепродаже через Малайзию в Китай чипов Nvidia на $390 млн. По словам министра, нет прямых доказательств того, что Малайзия использовалась как транзитная точка.Он подчеркнул, что отслеживание полупроводников в глобальных цепочках поставок — сложная задача, так как в неё вовлечены производители, поставщики, покупатели, а также компании, занимающиеся сборкой и дистрибуцией серверов.Евгения ЕвсееваAI13 янвСША ввели ограничения на экспорт ИИ-процессоров в Россию и Китай и продажу закрытых ИИ-моделей Их уже раскритиковали Nvidia, Oracle и другие участники рынка полупроводников. #новости