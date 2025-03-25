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Ася Карпова
AI

Китайская DeepSeek обновила модель V3: в соцсетях заметили, что она «лучше» рассуждающей R1 в программировании

Компания заявила, что новая версия сравнима с Claude 3.7 Sonnet и превосходит GPT-4.5.

  • Обновлённая DeepSeek-V3-0324 — это не рассуждающая модель, как R1. Но у неё «улучшенные» навыки в программировании и frontend-разработке, заявляют в компании.
Пользователь попросил рассуждающую R1 и новую версию V3 написать код для анимации шара внутри шестиугольника с соблюдением законов физики. Он отметил, что V3 «не дотягивает до уровня GPT-4.5». Источник: Flavio Adamo
  • В некоторых тестах по математике и написанию кода модель сравнялась или обошла Claude 3.7 Sonnet от Anthropic.
Источник: DeepSeek
Источник: DeepSeek
  • Из-за таких результатов в соцсетях предположили, что DeepSeek обучали на результатах Claude. Один из пользователей попросил две модели создать лендинг сайта по одному запросу и они оказались похожими.
Результат DeepSeek-V3-0324. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FClaudeAI%2Fcomments%2F1jjeobd%2Fclaude_sonnet_37_vs_deepseek_v3_0324%2F%3Futm_source%3Dshare%26amp%3Butm_medium%3Dweb3x%26amp%3Butm_name%3Dweb3xcss%26amp%3Butm_term%3D1%26amp%3Butm_content%3Dshare_button&postId=1885467" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">iaka-iaka</a>
Результат DeepSeek-V3-0324. Источник: iaka-iaka
Результат Sonnet 3.7. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FClaudeAI%2Fcomments%2F1jjeobd%2Fclaude_sonnet_37_vs_deepseek_v3_0324%2F%3Futm_source%3Dshare%26amp%3Butm_medium%3Dweb3x%26amp%3Butm_name%3Dweb3xcss%26amp%3Butm_term%3D1%26amp%3Butm_content%3Dshare_button&postId=1885467" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">iaka-iaka</a>
Результат Sonnet 3.7. Источник: iaka-iaka
  • Другие пользователи посчитали, что модель всё равно ценна для сообщества, потому что у неё открытый исходный код.

Примеры тестов V3-0324 из соцсетей

Пользователь попросил DeepSeek сделать «крутую игру» для three.js. Получился 3D-шутер с подсчётом очков. Источник: AK
Автор сравнил, как DeepSeek-V3 (слева) и  R1 (справа) сделают карточки погоды. Первая справилась «лучше». Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fcobaltdigital33%2Fstatus%2F1904179361856508044&postId=1885467" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Miles Oliver</a>
Автор сравнил, как DeepSeek-V3 (слева) и  R1 (справа) сделают карточки погоды. Первая справилась «лучше». Источник: Miles Oliver
Модель создала игру «Визуализатор звуковых волн». С первого раза получился «невероятный результат», написал пользователь. Источник: Haider
Автор попросил DeepSeek-V3 создать «самый красивый и сложный скрипт для анимации». Получился результат, где можно регулировать размер и скорость движения элементов. Источник: Ysqander
Пример интерактивной веб-страницы, код для которой написала V3-0324. Источник: el.cine
Результат V3-0324 по запросу: «Создай интерактивную симуляцию молекул воды, которые образуют и разрывают водородные связи. Также добавь ползунок температуры». Источник: Parul Pandey
  • Модель можно использовать бесплатно на сайте или через API по цене $0,27 за 1 млн входящих токенов (около 23 рублей по курсу ЦБ на 25 марта 2025 года) и $1,10 за 1 млн исходящих (около 93 рублей). Открытый исходный код V3-0324 доступен на Hugging Face. Её сделали доступной по лицензии MIT для свободного использования ПО, как и DeepSeek-R1.

#новости

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