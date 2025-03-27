Спустя день после релиза.Запуск отложили «на некоторое время» из-за более высокого, чем ожидали в компании, интереса к инструменту, сообщил гендиректор OpenAI Сэм Альтман в X. Когда именно откроют доступ бесплатным пользователям, он не сообщил.OpenAI представила новый ИИ-редактор на основе GPT‑4o 25 марта 2025 года. С его помощью можно создавать не только красивые, но и «практичные» картинки, например, графики и плакаты.В компании в день запуска сообщили, что генерация будет доступна в Sora, а также всем пользователям ChatGPT, в том числе бесплатным.Ася КарповаChatGPTвчераОбложки для YouTube, постеры на русском и макеты сайтов — для чего используют новый генератор изображений в ChatGPT Собрали первые примеры пользователей.#новости #openai