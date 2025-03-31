Runway выпустила модель Gen-4 — она соблюдает единообразие при генерации персонажа и понимает референсы

Обновление доступно пользователям всех платных тарифов.Компания рассказала, что Gen-4 создаёт ролики с персонажами, не искажая их первоначальный образ на протяжении всего ролика, и «согласованным» миром вокруг них.Во время работы с моделью также можно загрузить изображения-референсы. Gen-4 сможет создать видео, где «согласуются сюжет, объекты и стиль».Разработчики советуют показать модели изображения объектов и описать композицию кадра в будущем ролике. Источник: RunwayРезультат после анимации изображений. Источник: RunwayБлагодаря функции для изменения стиля Restyle пользователи также могут создавать нужные кадры по наброскам.Источник: RunwayОтрывок из ролика, сгенерированного с помощью Gen-4 по референсам. Источник: RunwayАвтор создал музыкальный клип с помощью модели. «Не могу поверить, что можно сделать что-то подобное за пару часов», — написал он. Источник: Cristóbal Valenzuela Пользователь остался доволен тем, как Gen-4 сохраняет единство персонажа, даже если это не человек. Источник: Always GeneratingGen-4 с поддержкой генерации по изображениям доступна всем платным пользователям. Стоимость подписки начинается от $15 в месяц (1282 рубля по курсу ЦБ на 31 марта 2025 года).#новости #runway