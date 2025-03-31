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Ася Карпова
AI

Runway выпустила модель Gen-4 — она соблюдает единообразие при генерации персонажа и понимает референсы

Обновление доступно пользователям всех платных тарифов.

  • Компания рассказала, что Gen-4 создаёт ролики с персонажами, не искажая их первоначальный образ на протяжении всего ролика, и «согласованным» миром вокруг них.
  • Во время работы с моделью также можно загрузить изображения-референсы. Gen-4 сможет создать видео, где «согласуются сюжет, объекты и стиль».
Разработчики советуют показать модели изображения объектов и описать композицию кадра в будущем ролике. Источник: Runway
Разработчики советуют показать модели изображения объектов и описать композицию кадра в будущем ролике. Источник: Runway
Результат после анимации изображений. Источник: Runway
  • Благодаря функции для изменения стиля Restyle пользователи также могут создавать нужные кадры по наброскам.
Источник: Runway
Отрывок из ролика, сгенерированного с помощью Gen-4 по референсам. Источник: Runway
Автор создал музыкальный клип с помощью модели. «Не могу поверить, что можно сделать что-то подобное за пару часов», — написал он. Источник: Cristóbal Valenzuela 
Пользователь остался доволен тем, как Gen-4 сохраняет единство персонажа, даже если это не человек. Источник: Always Generating
  • Gen-4 с поддержкой генерации по изображениям доступна всем платным пользователям. Стоимость подписки начинается от $15 в месяц (1282 рубля по курсу ЦБ на 31 марта 2025 года).

#новости #runway

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