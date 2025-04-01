Проект MoCha при поддержке Meta* выпустил нейросеть для создания персонажей в кино

В соцсетях посчитали, что для кинематографа она пока не годится, но предложили другие варианты ис��ользования. Команда исследователей в сотрудничестве с подразделением Meta* по искусственному интеллекту представила ИИ-модель MoCha. Она генерирует видео с людьми «кинематографического качества» по текстовому описанию.Модели нужно предоставить аудиодорожку — она синхронизирует речь с движением губ ИИ-персонажей.Примеры генераций ИИ-модели с аудиодорожками из существующих фильмов. Источник: MoChaMoCha также умеет создавать сцены диалогов между несколькими героями.Генерации с диалогами персонажей. Источник: MoChaПользователи соцсети X посчитали, что разработка «намного лучше» аналогов, «но пока не годится для кино». Одних впечатлили «более выразительные эмоции и движения головы», других напугал эффект «зловещей долины» — неестественность во внешности роботов или персонажей, которая вызывает у человека тревогу.Один из комментаторов предложил использовать сцены с двумя персонажами, чтобы «создавать подкастеров, которые будут разговаривать, скажем, на космической станции». Другой пользователь отметил, что результаты похожи на персонажей видеоигр.Ася КарповаAI15 мар«Вам бы делать хорроры»: в Голливуде появились первые ИИ-киностудии Издание Forbes рассказало, что за фильмы они снимают и какие инструменты используют.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta