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Ася Карпова
AI

Проект MoCha при поддержке Meta* выпустил нейросеть для создания персонажей в кино

В соцсетях посчитали, что для кинематографа она пока не годится, но предложили другие варианты ис��ользования.

  • Команда исследователей в сотрудничестве с подразделением Meta* по искусственному интеллекту представила ИИ-модель MoCha. Она генерирует видео с людьми «кинематографического качества» по текстовому описанию.
  • Модели нужно предоставить аудиодорожку — она синхронизирует речь с движением губ ИИ-персонажей.
Примеры генераций ИИ-модели с аудиодорожками из существующих фильмов. Источник: MoCha
  • MoCha также умеет создавать сцены диалогов между несколькими героями.
Генерации с диалогами персонажей. Источник: MoCha
  • Пользователи соцсети X посчитали, что разработка «намного лучше» аналогов, «но пока не годится для кино». Одних впечатлили «более выразительные эмоции и движения головы», других напугал эффект «зловещей долины» — неестественность во внешности роботов или персонажей, которая вызывает у человека тревогу.
  • Один из комментаторов предложил использовать сцены с двумя персонажами, чтобы «создавать подкастеров, которые будут разговаривать, скажем, на космической станции». Другой пользователь отметил, что результаты похожи на персонажей видеоигр.
Ася Карпова
AI
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Издание Forbes рассказало, что за фильмы они снимают и какие инструменты используют.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

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