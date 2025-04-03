Разработчик нейросети для создания видео Runway привлёк $308 млн от Nvidia и SoftBank

Деньги хотят направить на расширение студии ИИ-фильмов и анимации Runway Studios.Раунд финансирования D возглавила инвестиционная фирма General Atlantic. В нём также участвовали Nvidia, SoftBank, Fidelity Management & Research Company и Baillie Gifford. Оценка компании не раскрывается.Инвестиции планируют направить на создание «новой медиаэкосистемы» — компания расширит свою ИИ-студию фильмов и мультфильмов Runway Studios. На деньги инвесторов также планируют увеличить штат и продолжить исследования в области генерации видео.С 2023 года компания проводит фестиваль фильмов, созданных с помощью нейросетей, AI Film Festival.31 марта 2025 года Runway выпустила модель Gen-4, которая понимает референсы, а также соблюдает единообразие при создании персонажей и миров вокруг них.Видео, сгенерированное с помощью Gen-4. Источник: Cristóbal Valenzuela#новости #runway