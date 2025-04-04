Amazon добавила в «читалки» Kindle функцию ИИ-пересказа книг

Например, если пользователь читает серию и забыл, что было в предыдущих книгах.Функция доступна для 2000 «самых продаваемых книг на английском языке», пишет The Verge.Пересказ генерирует ИИ, отмечает TechCrunch. Компания при этом следит, чтобы в саммари не было неточностей и искажений. Как именно — не уточняют.Чтобы получить пересказ, надо открыть библиотеку с купленными или «арендованными» книгами и нажать кнопку «посмотреть пересказ».В ноябре 2024 года Amazon добавила функцию пересказа серий и сезонов сериалов в онлайн-кинотеатр Prime.#новости #ии #amazon