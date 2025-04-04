Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Телеграм
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Amazon добавила в «читалки» Kindle функцию ИИ-пересказа книг

Например, если пользователь читает серию и забыл, что было в предыдущих книгах.

  • Функция доступна для 2000 «самых продаваемых книг на английском языке», пишет The Verge.
  • Пересказ генерирует ИИ, отмечает TechCrunch. Компания при этом следит, чтобы в саммари не было неточностей и искажений. Как именно — не уточняют.
  • Чтобы получить пересказ, надо открыть библиотеку с купленными или «арендованными» книгами и нажать кнопку «посмотреть пересказ».
  • В ноябре 2024 года Amazon добавила функцию пересказа серий и сезонов сериалов в онлайн-кинотеатр Prime.

#новости #ии #amazon

1
4 комментария