«Прежде чем просить расширить штат — докажите, что не можете решить задачу с помощью нейросетей»: глава Shopify заявил, что владение ИИ должно быть «базовым навыком»

Это поможет быстрее выполнять работу — и станет одним из способов оценки квалификации сотрудника. Источник: Getty Images Основатель и гендиректор разработчика ПО для магазинов Тоби Лютке опубликовал в X записку, которую разослал работникам Shopify.В ней он рассуждает, что «рефлексивное» использование ИИ должно быть «базовым навыком» для работников компании, а его «грамотное» применение — «основополагающее требование» к сотрудникам. Вопросы о нейросетях добавят в анкету об оценке эффективности работы.По мнению Лютке, внедрение нейросетей — самая быстрая трансформация того, как именно должна выполняться работа. А «правильное» применение ИИ — навык, которому нужно учиться. Он отмечает, что те, кто уже использует нейросети, стали работать в «десять раз быстрее» и в «сто раз» увеличили объём проделанных задач. Сам Лютке уже пользуется ИИ — и не скрывает своего энтузиазма по поводу нейросетей.В компании, которая из года в год растёт «на 20-40%», сотрудникам нужно каждый год совершенствоваться примерно на столько же — чтобы пройти оценку их квалификации, пишет Лютке. Он признаёт — звучит это «страшно», но на деле всё не так ужасно: ведь учиться и совершенствоваться сотрудники будут в компании коллег, делясь знаниями и получая от них обратную связь.ИИ — это универсальный инструмент, и отказаться от обучения тому, как взаимодействовать с нейросетями, уже невозможно, считает Лютке. Иначе это приведёт к стагнации, а та — к «замедленному провалу».«Прежде чем просить расширить штат — докажите, что не справляетесь с задачами даже при помощи ИИ», — пишет Лютке.#новости #shopify #ии