IBM представила мейнфрейм z17 для работы с генеративным ИИ и ИИ-агентами

Он поступит в продажу 8 июня 2025 года.Компания разработала обновлённый мейнфрейм версии z17, который «откроет эру ИИ-приложений для предприятий», где особенно важна защита данных и скорость обработки, пишет IBM.Для z17 создали процессор Telum II и ускоритель IBM Spyre, который оптимизирован для генеративного искусственного интеллекта и ИИ-агентов. Во время испытаний прототип Spyre обрабатывал в три раза больше изображений в секунду, чем «графические процессоры высокой производительности».Процессор Telum II и ускоритель Spyre на модуле из двух чипов в мейнфрейме z17. Источник: IBM Вице-президент по управлению продуктами и дизайну IBM Тина Тарквинио рассказала изданию TechCrunch, что мейнфрейм, технологию 1960-х, начали модернизировать пять лет назад — «задолго до нынешнего ажиотажа вокруг ИИ».Она добавила, что z17 будет поддерживать 48 ИИ-чипов Spyre, а в течение года их число планируют увеличить до 96 — чтобы наращивать мощность по мере появления новых ИИ-моделей.В 2017 году IBM запустила линейку мейнфреймов нового поколения IBM Z с защитой от кибератак. В апреле 2022 году в ней появился мейнфрейм z16 на базе чипа Telum с ИИ-ускорителями. Он обрабатывал 300 млрд финансовых транзакций в день с задержкой в одну миллисекунду. z17 может обрабатывать 450 млрд операций в день.Мейнфрейм версии z16. Источник: IBM#новости #ibm