Она доступна бесплатно.Firebase Studio — это бесплатная облачная среда разработки, где можно генерировать сайты, игры и мобильные приложения, а затем редактировать код с помощью ИИ-модели Gemini от Google. На момент написания заметки сервис открывается из России.Для работы нужно текстом описать нужное приложение и создать прототип, нажав Prototype with AI. Затем можно перейти к редактированию кода (кнопка Edit the Code) с ИИ-подсказками от Gemini. Источник: Paul CouvertВ сервисе есть встроенные шаблоны для языков программирования Go, Java, Python, фреймворков Next.js, React, Flutter и других. Также можно импортировать и редактировать готовые проекты — загрузить файлы или подключить репозиторий GitHub, GitLab или Bitbucket.Попросили Gemini скопировать интерфейс со скриншота сайта Tesla, а потом перевести заголовки на странице на русский язык. ИИ справился, но не смог добавить на сайт фотографию. Скринкаст vc.ruМнения разработчиков в соцсетях по поводу обновления разделились. Одним понравился «бесплатный Cursor», другие отметили, что пока это «бета-версия» и такие сервисы, как bolt.new и Supabase, работают лучше.Пользователь создал в Firebase игру «Рыночный хаос», «вдохновившись текущими событиями». Он назвал результат «замечательным». Источник: JonathanЧтобы код был качественнее, разработчики советуют заменить «встроенную» модель на последнюю Gemini 2.5 Pro от Google. Для работы с ней понадобится ввести ключ API.После перехода к редактированию кода по кнопке Edit the Code появится окно для общения с ботом. В поле для ввода запроса будет селектор мод��лей с надписью Built-in Gemini model, там можно выбрать Gemini 2.5 или Gemini 2.0. Скриншот vc.ru#новости #google