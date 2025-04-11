Основателя «ИИ-сервиса» для покупок Nate подозревают в обмане инвесторов — работу выполняли «сотни» филиппинцев, а не ИИ

Среди инвестировавших в стартап — фонды Coatue, Forerunner Ventures и Renegade Partners.Основанная в 2018 году фирма Nate предлагала «универсальное» приложение для покупок «в один клик». Пользователь находит в любом стороннем магазине понравившийся ему товар, делится ссылкой на страницу с Nate и нажимает «Оплатить». Сервис сам заполняет данные о способах платежа и доставки.Стартап в разговоре с инвесторами утверждал, что весь процесс полностью автоматизирован с помощью «проприетарных» ИИ-моделей. А ошибки если и случаются, то это «пограничные кейсы».Так выглядит процесс покупкиМинюст США рассказал, что теперь основателю Nate Альберту Санигеру предъявляют обвинения в обмане инвесторов, в том числе потенциальных, путём «ложных и вводящих в заблуждение заявлений об ИИ-технологиях и их возможностях».Компания выкупила «ИИ-технологию» у третьей стороны и наняла дата-специалистов, но уровень автоматизации покупок равнялся «нулю». Санигер умалчивал об этом сам, просил молчать коллег и ограничил доступ к сведениям об автоматизации — ссылаясь на коммерческую тайну.В основном Nate полагался на подрядчиков за рубежом, которые обрабатывали заказы вручную. В частности, речь идёт о «сотнях ассистентов» в филиппинском колл-центре. В 2021 году Санигер, по данным Минюста США, также попросил инженеров создать ботов для автоматизации части покупок — чтобы они работали вместе с людьми. Хотя в презентациях утверждал, что ботов не используют.В 2023 году стартапу пришлось продать активы, так как кончились деньги, и оставить инвесторов ни с чем. По мнению ведомства, основатель «построил фальшивый нарратив о несуществующих инновациях» и тем самым поставил под угрозу инвестиции в проекты, которые действительно совершают технологические «прорывы».Санигер. Источник фото: #новости