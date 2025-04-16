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Ася Карпова
AI

В Grok появился режим редактирования — аналог Canvas в ChatGPT

Также добавили интеграцию с файлами пользователя в Google Drive.

  • В режиме Grok Studio появляется окно, в котором можно редактировать ответ бота. Поле открывается автоматически, когда пользователь просит написать текст, код, отчёт или создать игру.
  • Для работы с документами добавили возможность форматировать заголовки, текст и списки.
Как выглядит окно для редактирования текста. Источник: xAI
  • В окне Preview можно увидеть, как будет выглядеть анимация, инфографика или игра, код для которой пишет чат-бот. Есть поддержка HTML, Python, C++, JavaScript, TypeScript и Bash-скриптов.
Окно Preview. Источник: xAI
  • В Grok также добавили поддержку Google Drive. Теперь чат-боту можно прислать не только файл с компьютера, но и документ, электронную таблицу или презентацию с «Диска». Для этого придётся подключить аккаунт Google и дать Grok доступ к файлам.
  • В ChatGPT добавили платный режим Canvas, похожий на Studio в Grok, в октябре 2024 года. Бесплатный редактор Canvas также есть во французском чат-боте Mistral.

#новости #grok

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