В Grok появился режим редактирования — аналог Canvas в ChatGPT

Также добавили интеграцию с файлами пользователя в Google Drive.В режиме Grok Studio появляется окно, в котором можно редактировать ответ бота. Поле открывается автоматически, когда пользователь просит написать текст, код, отчёт или создать игру.Для работы с документами добавили возможность форматировать заголовки, текст и списки.Как выглядит окно для редактирования текста. Источник: xAIВ окне Preview можно увидеть, как будет выглядеть анимация, инфографика или игра, код для которой пишет чат-бот. Есть поддержка HTML, Python, C++, JavaScript, TypeScript и Bash-скриптов.Окно Preview. Источник: xAIВ Grok также добавили поддержку Google Drive. Теперь чат-боту можно прислать не только файл с компьютера, но и документ, электронную таблицу или презентацию с «Диска». Для этого придётся подключить аккаунт Google и дать Grok доступ к файлам.В ChatGPT добавили платный режим Canvas, похожий на Studio в Grok, в октябре 2024 года. Бесплатный редактор Canvas также есть во французском чат-боте Mistral.#новости #grok