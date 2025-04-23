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Таня Боброва
AI

Meta* начала открывать функцию перевода в реальном времени в «умных» очках Ray-Ban всем пользователям

Её тестировали среди участников программы раннего доступа с конца 2024 года.

  • Функция перевода в реальном времени теперь появится на всех рынках, где доступны «умные» очки Ray-Ban, сообщила компания. Согласно информации на сайте Meta*, в списке есть 15 стран, «скоро» компания планирует запуск продаж устройства в Мексике, Индии и ОАЭ.
  • Поддерживаемые языки — английский, французский, итальянский и испанский. Если заранее загрузить языковые пары, интернет-подключение не понадобится. Во время разговора пользователь услышит перевод через очки, а также сможет посмотреть его в смартфоне.
  • Компания также сообщила, что «скоро» пользователи смогут отправлять и получать сообщения, фотографии и звонки из Instagram* с помощью очков.
  • Доступ к музыкальным сервисам вроде Spotify, Amazon Music, Apple Music и Shazam теперь начинают открывать пользователям за пределами США и Канады. С помощью функции можно не только попросить ИИ-помощника Meta* AI включить музыку (язык по умолчанию должен быть английский), но и спросить о треке.
  • Также «скоро» компания обещает открыть для всех пользователей в США и Канаде функцию Live AI, которую тестирует в программе раннего доступа. С помощью неё ИИ-помощник «видит» окружающую обстановку. Например, его можно попросить посоветовать вино к ужину из имеющихся на кухне.
Источник: Meta*
Источник: Meta*
  • Первые «умные» очки Meta* выпустила в 2021 году, а в 2023-м представила обновлённую модель с возможностью вести прямые трансляции. В сентябре 2024-го компания представила прототип очков дополненной реальности Orion — первый «полностью работающий», но пока не готовый для массового производства.

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости

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