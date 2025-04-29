Google Labs начала тестировать три ИИ-инструмента для изучения иностранных языков

Они помогут выучить фразы для конкретной ситуации, заговорить как местные или узнать название окружающих предметов.Google Labs запустила три эксперимента, связанных с изучением языка с помощью ИИ, пишет TechCrunch. Пока они находятся на ранней стадии. Среди поддерживаемых языков — русский, арабский, китайский, английский, французский, немецкий, японский, испанский и другие.Tiny Lesson — поможет найти слова и фразы для конкретной ситуации. Для этого нужно сначала выбрать язык, а затем коротко описать ситуацию — например, «поход в магазин». Сервис предложит слова и реплики, связанные с покупками, и даст советы.Источник здесь и далее: GoogleSlang Hang — посмотреть на неформальные беседы в режиме выдуманного диалога. По словам Google, часто пользователи учатся говорить «формально» на другом языке. Инструмент должен помочь понять сленг и разговорный язык.Компания отметила, что пользователям стоит перепроверять незнакомые выражения в «надёжных источниках», поскольку иногда ИИ может «галлюцинировать».Третья опция — Word Cam. С помощью неё можно сфотографировать окружающие предметы, после чего Gemini назовёт их на изучаемом языке. Пользователи также смогут посмотреть слова, которые можно использовать для описания этих объектов.#новости #google