Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Соцсети
Инвестиции
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Google Labs начала тестировать три ИИ-инструмента для изучения иностранных языков

Они помогут выучить фразы для конкретной ситуации, заговорить как местные или узнать название окружающих предметов.

  • Google Labs запустила три эксперимента, связанных с изучением языка с помощью ИИ, пишет TechCrunch. Пока они находятся на ранней стадии. Среди поддерживаемых языков — русский, арабский, китайский, английский, французский, немецкий, японский, испанский и другие.
  • Tiny Lesson — поможет найти слова и фразы для конкретной ситуации. Для этого нужно сначала выбрать язык, а затем коротко описать ситуацию — например, «поход в магазин». Сервис предложит слова и реплики, связанные с покупками, и даст советы.
Источник здесь и далее: Google
  • Slang Hang — посмотреть на неформальные беседы в режиме выдуманного диалога. По словам Google, часто пользователи учатся говорить «формально» на другом языке. Инструмент должен помочь понять сленг и разговорный язык.
  • Компания отметила, что пользователям стоит перепроверять незнакомые выражения в «надёжных источниках», поскольку иногда ИИ может «галлюцинировать».
  • Третья опция — Word Cam. С помощью неё можно сфотографировать окружающие предметы, после чего Gemini назовёт их на изучаемом языке. Пользователи также смогут посмотреть слова, которые можно использовать для описания этих объектов.

#новости #google

9
4
12 комментариев