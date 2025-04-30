США задумались о смягчении ограничений на экспорт ИИ-процессоров, в том числе и в Россию — Reuters

Они запрещают продавать чипы в Россию, Иран, Китай и КНДР. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить правила экспортного контроля ИИ-процессоров, которые утвердили в январе 2025 года при президенте Джо Байдене — вступить в силу они должны с 15 мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.Тогда страны поделили на три уровня: в первой союзники — для них нет ограничений; во вторую попадает большинство стран мира — им нужно получать лицензии на покупку и экспорт процессоров; в третьей Россия, Китай, КНДР и Иран — им нельзя покупать чипы и ввозить их к себе.Эту систему хотят отменить — и заменить её на общий для всех процесс покупки лицензий. Заключать соглашения будут отдельно с правительством каждой страны. Планы ещё обсуждаются, их могут и отменить, отмечают источники.При этом в Россию и Китай и без того запрещено ввозить передовые процессоры.#новости #процессоры #ии