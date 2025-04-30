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Евгения Евсеева
AI

США задумались о смягчении ограничений на экспорт ИИ-процессоров, в том числе и в Россию — Reuters

Они запрещают продавать чипы в Россию, Иран, Китай и КНДР.

  • Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить правила экспортного контроля ИИ-процессоров, которые утвердили в январе 2025 года при президенте Джо Байдене — вступить в силу они должны с 15 мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • Тогда страны поделили на три уровня: в первой союзники — для них нет ограничений; во вторую попадает большинство стран мира — им нужно получать лицензии на покупку и экспорт процессоров; в третьей Россия, Китай, КНДР и Иран — им нельзя покупать чипы и ввозить их к себе.
  • Эту систему хотят отменить — и заменить её на общий для всех процесс покупки лицензий. Заключать соглашения будут отдельно с правительством каждой страны. Планы ещё обсуждаются, их могут и отменить, отмечают источники.
  • При этом в Россию и Китай и без того запрещено ввозить передовые процессоры.

#новости #процессоры #ии

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