Глава Microsoft: 20-30% кода компании генерирует искусственный интеллект

А в Meta* к 2026 году половиной разработок займётся ИИ, сказал Цукерберг в разговоре с Наделлой.Марк Цукерберг и Сатья Наделла на конференции для разработчиков LlamaCon. Источник: The Associated PressВо время беседы с главой Meta* Марком Цукербергом на конференции LlamaCon глава Microsoft рассказал, что ИИ пишет 20-30% кода в репозиториях компании, а «некоторые проекты, вероятно, полностью написаны» нейросетями. Он добавил, что этот объём «неуклонно растёт».По наблюдениям Наделлы, ИИ лучше справляется с Python, чем с C++.Цукерберг в ответ сказал, что не знает данных по своей компании, но Meta* создаёт ИИ-модель, которая будет сама разрабатывать будущие версии семейства Llama.«Мы делаем ставку на то, что, может быть, в следующем году половиной разработок будет заниматься искусственный интеллект, а не люди», — отметил он.В конце апреля 2025 года во время отчёта о доходах гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что ИИ пишет более 30% кода для компании. В 2024-м он сообщал о четверти сгенерированного кода.3 апреля 2025-го технический директор Microsoft Кевин Скотт допустил, что к 2030 году 95% всего кода будет генерировать искусственный интеллект, а люди — писать отдельные строки.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #microsoft