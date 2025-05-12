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Ася Карпова
AI

Alibaba представила «менее затратный» способ обучения ИИ-моделей без подключения к поисковикам

Метод снижает расходы на обучение нейросетей на 88%, пишет South China Morning Post.

  • Китайская компания запустила открытую платформу ZeroSearch. В ней нейросети обучают в «симуляции» без взаимодействия с поисковыми системами.
  • Сторонняя модель сначала генерирует релевантные страницы, а затем всё более длинные документы, моделируя «сложные сценарии поиска». Так нейросеть учится «рассуждать» и вычленять нужную информацию.
  • Отправка 64 тысяч запросов в Google стоит около $586,7, а работа в ZeroSearch с обучающей ИИ-моделью на 14 млрд параметров — $70,8, то есть затраты снижаются на 88%, пишет South China Morning Post. По словам издания, подход делает разработку поисковых ИИ-моделей доступной для небольших команд.
  • Нейросети, обучающиеся в ZeroSearch, выдают релевантный ответ чаще тех, что ищут информацию в поисковиках, утверждает компания. При этом Alibaba не уточняет, как модели показывают себя в реальных условиях поиска после обучения.
График «вознаграждений» LLM за релевантные ответы при использовании  ZeroSearch и классического метода подключения к поисковику. Источник: Alibaba
График «вознаграждений» LLM за релевантные ответы при использовании  ZeroSearch и классического метода подключения к поисковику. Источник: Alibaba
  • Разработчики могут использовать ZeroSearch для обучения своих моделей, скачав данные с GitHub и HuggingFace.

#новости #alibaba

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