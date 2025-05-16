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Карина Пардаева
AI

Разработчик ИИ-редактора кода Windsurf представил собственные ИИ-модели для автоматизации разработки ПО

Результаты SWE-1 сопоставимы по качеству с GPT-4.1 и Claude 3.5, заявляют в компании.

  • Windsurf запустил свою собственную линейку моделей искусственного интеллекта — SWE-1, SWE-1-lite и SWE-1-mini. Они способны охватить весь цикл разработки, а не только написание кода, пишет TechCrunch.
  • Модель SWE-1 обучалась с учётом того, что задачи могут быть «незавершёнными, длительными и выполняться в разных средах» — например, в терминалах, IDE и интернете.
  • SWE-1-lite и SWE-1-mini будут доступны всем пользователям платформы, тогда как SWE-1 предназначена только для платных подписчиков. Цены пока не раскрываются, но компани�� подчёркивает, что стоимость использования модели ниже, чем у Claude 3.5 Sonnet ($3 за 1 млн входных токенов, $15 — за 1 млн выходных токенов).
  • По словам главы исследовательского отдела Windsurf Николаса Моя, современные ИИ хорошо справляются с написанием кода, но не охватывают весь спектр задач программной инженерии.
Карина Пардаева
AI
OpenAI договорилась о покупке разработчика ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд — Bloomberg

Сделка станет крупнейшим приобретением в истории компании.

#новости #windsurf

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