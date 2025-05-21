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Ася Карпова
AI

Google открыла доступ к ИИ-агенту Jules для программирования всем пользователям

Пока он бесплатный, позже компания введёт подписку.

 ИИ-агент подключается к GitHub. Источник: Ryo Sato
  • Jules работает на базе Gemini 2.5 Pro. Его можно подключить к GitHub и попросить внести изменения в код: исправить ошибки, написать новые функции и провести тесты. Правки он вносит только по согласованию с пользователем.
Процесс работы Jules. Источник: TestingCatalog News
  • ИИ-агент клонирует код проектов в виртуальную машину Google Cloud и может выполнять несколько задач одновременно.
Работа с Jules с телефона. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fitsbyrobin%2Fstatus%2F1924864368568676660&amp;postId=1999430" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Robin Ebers</a>
Работа с Jules с телефона. Источник: Robin Ebers
  • После выполнения он присылает отчёт о проделанной работе. Google также добавила Codecasts — журнал изменений в формате сгенерированного аудиоподкаста.
  • Jules тестировали в режиме закрытой бета-версии с декабря 2024 года. Теперь он доступен на сайте бесплатно во всех странах, где работает Gemini, с российских IP-адресов подключиться не получится.
  • Есть ограничения на использование: можно давать ИИ-агенту максимум пять задач в день и не больше двух задач одновременно.
  • Google пишет, что разработчики могут запросить увеличение лимитов, заполнив форму — компании интересно получить обратную связь от тех, кто часто использует ИИ-агента.
Ася Карпова
ChatGPT
OpenAI представила ИИ-агента Codex для программирования

Он автономно работает в облаке и может подключаться к аккаунту пользователя на GitHub.

Работа Codex. Источник: OpenAI

#новости #google #ииагент

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