Google открыла доступ к ИИ-агенту Jules для программирования всем пользователям

Пока он бесплатный, позже компания введёт подписку. ИИ-агент подключается к GitHub. Источник: Ryo SatoJules работает на базе Gemini 2.5 Pro. Его можно подключить к GitHub и попросить внести изменения в код: исправить ошибки, написать новые функции и провести тесты. Правки он вносит только по согласованию с пользователем.Процесс работы Jules. Источник: TestingCatalog NewsИИ-агент клонирует код проектов в виртуальную машину Google Cloud и может выполнять несколько задач одновременно.Работа с Jules с телефона. Источник: Robin EbersПосле выполнения он присылает отчёт о проделанной работе. Google также добавила Codecasts — журнал изменений в формате сгенерированного аудиоподкаста.Jules тестировали в режиме закрытой бета-версии с декабря 2024 года. Теперь он доступен на сайте бесплатно во всех странах, где работает Gemini, с российских IP-адресов подключиться не получится.Есть ограничения на использование: можно давать ИИ-агенту максимум пять задач в день и не больше двух задач одновременно.Google пишет, что разработчики могут запросить увеличение лимитов, заполнив форму — компании интересно получить обратную связь от тех, кто часто использует ИИ-агента.Ася КарповаChatGPT16 маяOpenAI представила ИИ-агента Codex для программирования Он автономно работает в облаке и может подключаться к аккаунту пользователя на GitHub.#новости #google #ииагент