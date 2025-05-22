В поиск «Яндекса» добавили режим «рассуждений» и возможность генерировать тексты и изображения с помощью «Алисы»

«Поиск с Алисой» пришёл на смену сервису «Нейро».«Умные» ответы «Алисы» станут более структурированными и будут содержать подзаголовки, релевантные картинки и видео.Так выглядят «умные» ответы. Скриншот vc.ruЧтобы включить режим «рассуждений», нужно нажать на кнопку «Рассуждать» в ответе. Поиск покажет, сколько времени «Алиса» потратила на «размышления», как «мыслила», какие запросы она задавала поисковику и какие источники использовала в ответе.Так могут выглядеть «рассуждения» «Алисы» в поисковике. Скриншот vc.ruСгенерировать картинку можно, задав запрос нейросети прямо в поисковой строке. После этого в выдаче появится отдельный блок «Что нарисовать» и команда «Сгенерировать». Таким же образом можно создавать тексты.Скриншот vc.ruСкриншот vc.ruВладельцы подписки «Алиса Про» могут пользоваться режимом «рассуждений» и генерировать изображения в поисковике без ограничений. Остальным доступно ограниченное количество запросов.Артур ТомилкоAI1ч«Яндекс» открыл доступ к модели YandexGPT 5 Lite всем пользователям «Алисы» В чате с помощником также появилась функция «Поиск» для анализа источников в интернете. #новости #яндекс