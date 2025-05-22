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Полина Лааксо
AI

В поиск «Яндекса» добавили режим «рассуждений» и возможность генерировать тексты и изображения с помощью «Алисы»

«Поиск с Алисой» пришёл на смену сервису «Нейро».

  • «Умные» ответы «Алисы» станут более структурированными и будут содержать подзаголовки, релевантные картинки и видео.
Так выглядят «умные» ответы. Скриншот vc.ru
Так выглядят «умные» ответы. Скриншот vc.ru
  • Чтобы включить режим «рассуждений», нужно нажать на кнопку «Рассуждать» в ответе. Поиск покажет, сколько времени «Алиса» потратила на «размышления», как «мыслила», какие запросы она задавала поисковику и какие источники использовала в ответе.
Так могут выглядеть «рассуждения» «Алисы» в поисковике. Скриншот vc.ru
Так могут выглядеть «рассуждения» «Алисы» в поисковике. Скриншот vc.ru
  • Сгенерировать картинку можно, задав запрос нейросети прямо в поисковой строке. После этого в выдаче появится отдельный блок «Что нарисовать» и команда «Сгенерировать». Таким же образом можно создавать тексты.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Владельцы подписки «Алиса Про» могут пользоваться режимом «рассуждений» и генерировать изображения в поисковике без ограничений. Остальным доступно ограниченное количество запросов.
Артур Томилко
AI
«Яндекс» открыл доступ к модели YandexGPT 5 Lite всем пользователям «Алисы»

В чате с помощником также появилась функция «Поиск» для анализа источников в интернете.

Изображение «Яндекса» 

#новости #яндекс

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