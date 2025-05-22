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Артур Томилко
AI

«Яндекс» открыл доступ к модели YandexGPT 5 Lite всем пользователям «Алисы»

В чате с помощником также появилась функция «Поиск» для анализа источников в интернете.

Изображение «Яндекса» 
Изображение «Яндекса» 
  • YandexGPT 5 Lite стала доступна всем пользователям «умного» ассистента «Алиса» на всех поддерживаемых устройствах, в том числе без подписки «Про», рассказала компания.
  • Это облегчённая версия флагманской модели «Яндекса». Она запоминает контекст диалога, умеет среди прочего решать математические и логические задачи и генерировать «креативные идеи». По «точности, полноте и структурированности» ответов YandexGPT 5 Lite в 89% случаев превосходит предыдущую версию ассистента без подписки, утверждают в компании.
  • В чате с «Алисой» также появилась функция «Поиск», которая позволяет получать ответы на основе информации из источников в интернете.
  • Продвинутые ИИ-функции доступны пользователям с подпиской «Про» за 100 рублей в месяц. Она, в частности, позволяет использовать «рассуждающую» модель YandexGPT 5 Pro, которую компания выпустила в феврале 2025 года.
Полина Лааксо
AI
В поиск «Яндекса» добавили режим «рассуждений» и возможность генерировать тексты и изображения с помощью «Алисы»

«Поиск с Алисой» пришёл на смену сервису «Нейро».

Так выглядят «умные» ответы. Скриншот vc.ru

#новости

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