«Яндекс» открыл доступ к модели YandexGPT 5 Lite всем пользователям «Алисы»

В чате с помощником также появилась функция «Поиск» для анализа источников в интернете. Изображение «Яндекса» YandexGPT 5 Lite стала доступна всем пользователям «умного» ассистента «Алиса» на всех поддерживаемых устройствах, в том числе без подписки «Про», рассказала компания.Это облегчённая версия флагманской модели «Яндекса». Она запоминает контекст диалога, умеет среди прочего решать математические и логические задачи и генерировать «креативные идеи». По «точности, полноте и структурированности» ответов YandexGPT 5 Lite в 89% случаев превосходит предыдущую версию ассистента без подписки, утверждают в компании.В чате с «Алисой» также появилась функция «Поиск», которая позволяет получать ответы на основе информации из источников в интернете.Продвинутые ИИ-функции доступны пользователям с подпиской «Про» за 100 рублей в месяц. Она, в частности, позволяет использовать «рассуждающую» модель YandexGPT 5 Pro, которую компания выпустила в феврале 2025 года.Полина ЛааксоAI1чВ поиск «Яндекса» добавили режим «рассуждений» и возможность генерировать тексты и изображения с помощью «Алисы» «Поиск с Алисой» пришёл на смену сервису «Нейро».#новости