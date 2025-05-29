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Ася Карпова
AI

Kling выпустила бесплатную модель генерации видео 2.1, которую в соцсетях называют «конкурентом» Veo 3

У неё есть несколько режимов для роликов разного качества.

  • Модель доступна на сайте Kling в режимах Standard с качеством 720p и Professional — для 1080p. Также есть версия Master, в которой модель «более чётко следует запросу».
  Источник: Pierrick Chevallier
  • Пока Kling 2.1 может только «оживлять» картинки, генерацию по текстовому описанию, а также инструменты Elements и KeyFrames добавят позже.
Источник: AlexandrIA
В соцсетях модель сравнивают с Veo 3 от Google и пишут, что они могут «конкурировать». Источник: Alex Patrascu 
  • В Kling AI дают 366 бесплатных кредитов в месяц. Генерация в режиме Standard стоит 20 кредитов за пять секунд видео, а в режиме Professional — 35.

#новости #kling

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