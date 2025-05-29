Perplexity представил Perplexity Labs для создания таблиц и «простых» веб-приложений

Режим доступен подписчикам Pro.Источник: Perplexity Режим Perplexity Labs предназначен для тех, кто хочет «воплотить в жизнь» рабочие и личные проекты — от создания маркетинговой кампании до анализа финансов бизнеса и планирования питания на неделю, рассказал разработчик ИИ-поисковика.Все созданные во время процесса файлы (сгенерированные диаграммы, изображения, код) хранятся на вкладке Assets. Во вкладке App можно генерировать «простые веб-приложения».Источник: PerplexityВ отличие от режима исследований Deep Research новый режим требует большего времени для ответа (от 10 минут) и использует дополнительные инструменты, отметили в компании. В будущем она заменит название Deep Research на Research, чтобы лучше обозначить разницу.Perplexity Labs уже доступен для пользователей подписки Pro (стоит $20 в месяц или около 1600 рублей по курсу ЦБ на 29 мая 2025 года) в переключателе режимов в вебе, на iOS и Android.#новости #perplexity