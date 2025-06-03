Character AI выпустила модель для создания ИИ-аватаров по изображению и аудиозаписи

И функции для «взаимодействия» между ИИ-персонажами. Источник здесь и далее: Character AIРазработчик платформы с чат-ботами Character AI открыл доступ к ИИ-модели AvatarFX для создания говорящего аватара по изображению и аудиодорожке. В апреле 2025 года её запустили в закрытой бета-версии. Пока функция работает только в веб-версии, в день доступно пять генераций. При создании можно добавить изображение, которое нужно «оживить», выбрать голос и написать реплики. Полученные видео можно преобразовывать в «сцены» (Scenes), где созданный персонаж может поучаствовать в заранее созданных другими пользователями сюжетных линиях. Эта функция уже работает в мобильном приложении. Также в приложении и веб-версии сервиса появится опция «потоков» (Streams): они позволят создавать «динамичные моменты между двумя любыми персонажами». «Сценами» и «потоками» можно будет делиться в новой ленте с контентом от разных пользователей.#новости #characterai