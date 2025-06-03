Character AI выпустила модель для создания ИИ-аватаров по изображению и аудиозаписи

Разработчик платформы с чат-ботами Character AI открыл доступ к ИИ-модели AvatarFX для создания говорящего аватара по изображению и аудиодорожке. В апреле 2025 года её запустили в закрытой бета-версии.

Пока функция работает только в веб-версии, в день доступно пять генераций. При создании можно добавить изображение, которое нужно «оживить», выбрать голос и написать реплики.

Полученные видео можно преобразовывать в «сцены» (Scenes), где созданный персонаж может поучаствовать в заранее созданных другими пользователями сюжетных линиях. Эта функция уже работает в мобильном приложении.