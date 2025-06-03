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Евгения Евсеева
AI

Character AI выпустила модель для создания ИИ-аватаров по изображению и аудиозаписи

И функции для «взаимодействия» между ИИ-персонажами.

Источник здесь и далее: Character AI
Источник здесь и далее: Character AI

  • Разработчик платформы с чат-ботами Character AI открыл доступ к ИИ-модели AvatarFX для создания говорящего аватара по изображению и аудиодорожке. В апреле 2025 года её запустили в закрытой бета-версии.

  • Пока функция работает только в веб-версии, в день доступно пять генераций. При создании можно добавить изображение, которое нужно «оживить», выбрать голос и написать реплики.

  • Полученные видео можно преобразовывать в «сцены» (Scenes), где созданный персонаж может поучаствовать в заранее созданных другими пользователями сюжетных линиях. Эта функция уже работает в мобильном приложении.

  • Также в приложении и веб-версии сервиса появится опция «потоков» (Streams): они позволят создавать «динамичные моменты между двумя любыми персонажами». «Сценами» и «потоками» можно будет делиться в новой ленте с контентом от разных пользователей.

#новости #characterai

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