В ИИ-агента Manus добавили инструменты для создания презентаций

Их можно экспортировать в форматы PPTX, PDF и «Google Презентаций».Пользователь может подключить аккаунт к «Google Диску». Экспорт доступен бесплатно. Скриншот vc.ruManus самостоятельно ищет информацию в интернете, пишет текст презентации и подбирает картинки из открытых источников, рассказали разработчики. Агента также можно попросить сгенерировать изображения, например по фотографии товара.В готовом документе доступно только редактирование текста слайдов. Чтобы внести другие изменения, нужно попросить ИИ-агента в чате.Пример пользователя, который попросил сделать презентацию об ИИ-агенте Manus, описав стиль и нужные цвета. Источник: Julian Goldie SEO Такую презентацию ИИ-агент создал по короткому запросу «Главные тренды в кофейном бизнесе в 2025 году». Скринкаст vc.ruManus AI открыла бесплатный доступ к ИИ-агенту всем пользователям 13 мая 2025 года. При регистрации дают 1000 бесплатных кредитов, а также 300 накапливаемых кредитов в день. В тесте редактора vc.ru Manus потратил 172 кредита на генерацию презентации из десяти слайдов с картинками из интернета.Стоимость подписки начинается от $19 в месяц (1526 рублей по курсу ЦБ на 16 мая 2025 года).#новости #manus