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Ася Карпова
AI

В ИИ-агента Manus добавили инструменты для создания презентаций

Их можно экспортировать в форматы PPTX, PDF и «Google Презентаций».

Пользователь может подключить аккаунт к «Google Диску». Экспорт доступен бесплатно. Скриншот vc.ru
Пользователь может подключить аккаунт к «Google Диску». Экспорт доступен бесплатно. Скриншот vc.ru
  • Manus самостоятельно ищет информацию в интернете, пишет текст презентации и подбирает картинки из открытых источников, рассказали разработчики. Агента также можно попросить сгенерировать изображения, например по фотографии товара.
  • В готовом документе доступно только редактирование текста слайдов. Чтобы внести другие изменения, нужно попросить ИИ-агента в чате.
Пример пользователя, который попросил сделать презентацию об ИИ-агенте Manus, описав стиль и нужные цвета. Источник: Julian Goldie SEO
Такую презентацию ИИ-агент создал по короткому запросу «Главные тренды в кофейном бизнесе в 2025 году». Скринкаст vc.ru
  • Manus AI открыла бесплатный доступ к ИИ-агенту всем пользователям 13 мая 2025 года. При регистрации дают 1000 бесплатных кредитов, а также 300 накапливаемых кредитов в день. В тесте редактора vc.ru Manus потратил 172 кредита на генерацию презентации из десяти слайдов с картинками из интернета.
  • Стоимость подписки начинается от $19 в месяц (1526 рублей по курсу ЦБ на 16 мая 2025 года).

#новости #manus

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