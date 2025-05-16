ИИ-агента Manus научили генерировать и редактировать картинки для комплексных задач — создания сайтов или книг

Функция доступна в том числе пользователям без подписки.По словам Manus AI, ИИ-агент не просто создаёт изображения, а «знает, как эффективно использовать генерацию вместе с другими инструментами». Компания показала несколько примеров работы Manus.В одном из них он создал сайт для продажи ненужных личных вещей и отредактировал их фотографии. Также ИИ-агент дополнил изображение пустой комнаты мебелью, которую сам подобрал в магазине.Пользователь прислал фотографии вещей для продажи и попросил сделать сайт. Агент отредактировал изображения, создал лендинг с ценами и прислал ссылку. Здесь и далее источник: Manus AIManus попросили найти мебель для пустой комнаты в каталоге IKEA, которая «подходит по стилю». ИИ-агент подобрал три предмета и визуализировал результатАгент создаёт постеры с текстом по фотографии, иллюстрации для комиксов и генерирует изображения людей. Некоторые пользователи предположили, что «под капотом» модель GPT-4o — на картинках такие же «тёплые цвета и жёлтый подтон».Manus предложил маркетинговую стратегию для бренда холодного чая, изучил рынок и на основе исследования создал несколько рекламных постеровManus AI открыла доступ к ИИ-агенту всем пользователям 13 мая 2025 года. При регистрации дают 1000 бесплатных кредитов, а также 300 накапливаемых кредитов в день. В тесте редактора vc.ru Manus потратил 76 кредитов на генерацию постера.Стоимость подписки начинается от $19 в месяц (1526 рублей по курсу ЦБ на 16 мая 2025 года).#новости #manus