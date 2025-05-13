Разработчик китайского ИИ-агента Manus открыл доступ всем пользователям

Раньше нужно было записываться в лист ожидания.Источник: ManusAIОб этом объявил ManusAI, который работает над Manus. Пользователям ежедневно выдают 300 кредитов, при создании аккаунта начислят единовременный бонус в 1000 кредитов.При регистрации нужно будет подтвердить номер телефона — России в списке регионов нет, но можно указать в качестве него Казахстан и ввести российский номер, код приходит, убедился редактор vc.ru.Китайская команда ManusAI представила ИИ-агента в марте 2025 года — и он сразу «завирусился» в соцсетях. Пользователи говорили, что он быстрее решений от OpenAI и Google и справляется со сложными задачами без помощи человека.Однако TechCrunch отмечало: Manus создали не с нуля, «под капотом», предположительно, работают в том числе донастроенные модели от других разработчиков. Кроме того, некоторые пользователи указывали на системные ошибки, искажение и упущение фактов.Тогда же ManusAI объявила о партнёрстве с командой Alibaba, которая работает над моделями Qwen. А после запустила подписку: за $39 в месяц и $199 в месяц (около 3200 и 16,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 25 апреля 2025 года соответственно). В апреле компания привлекла $75 млн при оценке почти в $500 млн, писало Bloomberg.#новости #manus