Разработчик китайского ИИ-агента Manus привлёк $75 млн при оценке почти в $500 млн — Bloomberg

Инвестиции якобы хотят направить на масштабирование.Стартап, который работает над Manus, получил инвестиции от американской венчурной компании Benchmark и других, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Компания планирует направить средства на масштабирование, в том числе в США, Японии и на Ближнем Востоке, добавили собеседники агентства. В Manus отказались от комментариев.Китайская команда ManusAI представила ИИ-агента в марте 2025 года — и он сразу «завирусился» в соцсетях. Пользователи говорили, что он быстрее решений от OpenAI и Google и справляется со сложными задачами без помощи человека.Однако TechCrunch отмечало: Manus создали не с нуля, «под капотом», предположительно, работают в том числе донастроенные модели от других разработчиков. Кроме того, некоторые пользователи указывали на системные ошибки, искажение и упущение фактов.Тогда же ManusAI объявила о партнёрстве с командой Alibaba, которая работает над моделями Qwen. А после запустила подписку: за $39 в месяц и $199 в месяц (около 3200 и 16,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 25 апреля 2025 года соответственно). Сервис всё ещё находится на стадии бета-тестов.#новости