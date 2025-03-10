Пока что не DeepSeek 2.0: почему «хайп» вокруг китайского ИИ-агента Manus может оказаться раздутым

Об этом порассуждал корреспондент TechCrunch Кайл Уиггерс — он смог протестировать разработку.Результат Manus в ответ на промпт: «Проведи профессиональный анализ акций Tesla». Источник: Deedy5 марта 2025 года китайский стартап ManusAI представил Manus — «первого полностью автономного» ИИ-агента. Бот работает в нескольких вкладках и программах в фоновом режиме. Доступ к бета-версии дают по приглашениям, которые нужно запрашивать с указанием целей.Стоило «завируситься» первым примерам его использования, как доступы, по данным некоторых новостных каналов, поспешили выставить на маркетплейсе Xianyu за «тысячи долларов». А СМИ заявили, что по уровню ажиотажа история начинает напоминать шумиху вокруг DeepSeek.Вопрос в том, оправдан ли «хайп», пишет TechCrunch. Издание со ссылкой на обсуждения в соцсетях отмечает: Manus создали не с нуля. Под капотом, предположительно, работают донастроенные модели от других разработчиков — включая Claude от Anthropic и Qwen от Alibaba. Соотношение собственных и чужих нейросетей неизвестно.Компания утверждает, что агент решает «реальные проблемы» и знаменует рассвет «новой парадигмы взаимодействия машины и человека». На примерах ManusAI ИИ анализирует корпоративную отчётность и рыночные тренды, ищет поставщиков для бизнеса, составляет профайлы на спикеров и планы поездок, подбирает жильё и готовит интерактивные уроки.Часть первых пользователей, включая главу продуктового отдела HuggingFace, восхитились возможностями сервиса. Но нашлись и скептики: они указали на системные ошибки, искажение, а также упущение фактов, периодическое отсутствие источников, передаёт издание.Сам Уиггерс тоже не в восторге. Он попросил Manus «заказать сэндвич с курицей из высоко оценённого ресторана быстрого питания в [его] зоне доставки». Через десять минут бот выдал ошибку, на второй раз нашёл подходящую позицию в меню, но сам заказ сделать не смог, а ссылку на оплату вручную не дал.Автор также попытался забронировать авиарейс из Нью-Йорка в Японию, указав бизнес-класс и попросив о выгодных вариантах с «гибкими датами». Всё, что сделал Manus: дал несколько ссылок на рейсы разных авиакомпаний и на агрегатор Kayak. Некоторые из них были «битыми».Не вышло ни «забронировать столик на одного в ресторане в пешей доступности», ни разработать игру в жанре «файтинг», вдохновлённую «Наруто». В первом случае ИИ-агент дал сбой через несколько минут. Во втором — через полчаса. В ManusAI сказали TechCrunch, что сейчас основная задача — «провести стресс-тест системы и установить проблемы».Агент выдал Уиггерсу ошибку. Источник: TechCrunchПо мнению издания, причин, по которым китайская разработка «завирусилась», несколько. Отчасти дело в «эксклюзивности» — доступ получают не все. Лепту внесли и медиа, назвав Manus «гордостью» китайского рынка и припомнив ажиотаж вокруг DeepSeek.Помимо этого, на руку ManusAI сыграла «дезинформация». В соцсетях разошёлся ролик, на котором некий ИИ-агент управлял множеством аккаунтов в мобильных приложениях одновременно. Стартап публично указал, что это не Manus.Справедливости ради, текущая версия Manus — ранняя. Компания сама заявляет, что масштабирует ресурсы и исправит ошибки. Но с учётом текущего положения кажется, что хайпа в этой истории пока что больше, чем техинноваций. Кайл Уиггерс, журналист TechCrunchРезультат Manus в ответ на промпт: «Напиши код для Three.js-игры, в которой нужно управлять самолётом». Источник: Victor MРезультат Manus в ответ на промпт: «Создай классную анимацию на p5.js». Источник: Ivan Fioravanti#новости #manus