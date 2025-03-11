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Полина Лааксо
AI

ManusAI — разработчик «вирального» ИИ-агента — объявил о партнёрстве с командой Alibaba, которая работает над моделями Qwen

Первый сможет расширить пользовательскую базу. Вторая — получить преимущество в конкуренции с DeepSeek.

  • О стратегическом партнёрстве пишут Reuters и South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на компании. По данным SCMP, ManusAI вместе с партнёрами планирует работать над «китайской версией приложения». На 11 марта 2025 года ИИ-агент доступен только на сайте и по приглашениям.
  • По словам Reuters, цель сотрудничества — обеспечить работу Manus с разными китайскими моделями с открытым исходным кодом, а также с местными «вычислительными платформами». Других подробностей нет.
Источник: ManusAI
Источник: ManusAI
  • Китайский стартап ManusAI представил Manus 5 марта 2025 года. Он заявляет, что это «первый полностью автономный ИИ-агент». Бот работает в нескольких вкладках и программах в фоновом режиме. За проектом стоит Butterfly Effect. Среди её инвесторов — холдинг Tencent.
  • Стоило «завируситься» первым примерам его использования, как доступы, по данным некоторых новостных каналов, поспешили выставить на маркетплейсе Xianyu за «тысячи долларов». А СМИ заявили, что по уровню ажиотажа история начинает напоминать шумиху вокруг DeepSeek.
  • Некоторые посчитали, что «хайпа» в этой истории больше, чем «инноваций». Под капотом работают донастроенные модели от других разработчиков — включая Claude от Anthropic и Qwen от Alibaba. Сам ИИ-агент в некоторых случаях ошибается в фактах, забывает указать источники и сбоит.
Ася Карпова
AI
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#alibaba #qwen #новости #manus

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