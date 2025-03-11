ManusAI — разработчик «вирального» ИИ-агента — объявил о партнёрстве с командой Alibaba, которая работает над моделями Qwen

Первый сможет расширить пользовательскую базу. Вторая — получить преимущество в конкуренции с DeepSeek.О стратегическом партнёрстве пишут Reuters и South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на компании. По данным SCMP, ManusAI вместе с партнёрами планирует работать над «китайской версией приложения». На 11 марта 2025 года ИИ-агент доступен только на сайте и по приглашениям.По словам Reuters, цель сотрудничества — обеспечить работу Manus с разными китайскими моделями с открытым исходным кодом, а также с местными «вычислительными платформами». Других подробностей нет.Источник: ManusAIКитайский стартап ManusAI представил Manus 5 марта 2025 года. Он заявляет, что это «первый полностью автономный ИИ-агент». Бот работает в нескольких вкладках и программах в фоновом режиме. За проектом стоит Butterfly Effect. Среди её инвесторов — холдинг Tencent. Стоило «завируситься» первым примерам его использования, как доступы, по данным некоторых новостных каналов, поспешили выставить на маркетплейсе Xianyu за «тысячи долларов». А СМИ заявили, что по уровню ажиотажа история начинает напоминать шумиху вокруг DeepSeek.Некоторые посчитали, что «хайпа» в этой истории больше, чем «инноваций». Под капотом работают донастроенные модели от других разработчиков — включая Claude от Anthropic и Qwen от Alibaba. Сам ИИ-агент в некоторых случаях ошибается в фактах, забывает указать источники и сбоит.Ася КарповаAI29 янвНовая Qwen 2.5-Max от Alibaba и модели DeepSeek — чем отличаются продукты китайских разработчиков Последняя модель Qwen, по заявлениям компании, превосходит DeepSeek V3.#alibaba #qwen #новости #manus