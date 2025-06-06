ИИ-сервис Higgsfield выпустил генератор разговорных роликов по фотографии

Он доступен по подписке.Higgsfield — сервис для создания видео с ИИ-эффектами из картинок или по описанию. Его развивает стартап Александра Машрабова и Ерзата Дулата.Команда добавила функцию генерации роликов со звуком Higgsfield Speak. Пользователь может «оживить» фотографию и прикрепить текст, который будет произносить персонаж.Есть 16 «сценариев», например подкаст, ролик в машине или «продающее видео». Последний позволяет прислать изображение товара, с которым персонаж будет взаимодействовать. Также есть библиотека готовых аватаров.Пользователь сгенерировал несколько видео с одним аватаром, использовал «сценарии» и комбинировал их с эффектами, например Set on fire. Источник: DeedyПевица Мадонна протестировала функцию и выложила в официальных аккаунтах видео с эффектом «Бог грома» из библиотеки Higgsfield, где её аватар рекламирует альбом Veronica Electronica.История в официальном аккаунте певицы в Instagram* с эффектом Thunder god. Скринкаст: Higgsfield AIСценарий «Эмоции». Источник: kapot1014Также модель может анимировать животных и маскотов. Источник: ElonsEdgeHiggsfield Speak доступна по подписке Pro и Ultimate за $30 и $80 (2374 рубля и 6330 рублей по курсу ЦБ на 6 июня 2025 года).Валерия ИльинаAI28 маяНейросеть Higgsfield: как бесплатно сгенерировать кинематографичное видео и добавить в него спецэффекты Генерируем влюблённых выпускников, горящего клерка и героя книги в жанре Dark Romance.*Meta, которая владеет Instagram*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #higgsfield