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Ася Карпова
AI

ИИ-сервис Higgsfield выпустил генератор разговорных роликов по фотографии

Он доступен по подписке.

  • Higgsfield — сервис для создания видео с ИИ-эффектами из картинок или по описанию. Его развивает стартап Александра Машрабова и Ерзата Дулата.
  • Команда добавила функцию генерации роликов со звуком Higgsfield Speak. Пользователь может «оживить» фотографию и прикрепить текст, который будет произносить персонаж.
  • Есть 16 «сценариев», например подкаст, ролик в машине или «продающее видео». Последний позволяет прислать изображение товара, с которым персонаж будет взаимодействовать. Также есть библиотека готовых аватаров.
Пользователь сгенерировал несколько видео с одним аватаром, использовал «сценарии» и комбинировал их с эффектами, например Set on fire.  Источник: Deedy
  • Певица Мадонна протестировала функцию и выложила в официальных аккаунтах видео с эффектом «Бог грома» из библиотеки Higgsfield, где её аватар рекламирует альбом Veronica Electronica.
История в официальном аккаунте певицы в Instagram* с эффектом Thunder god. Скринкаст: Higgsfield AI
Сценарий «Эмоции». Источник: kapot1014
Также модель может анимировать животных и маскотов. Источник: ElonsEdge
  • Higgsfield Speak доступна по подписке Pro и Ultimate за $30 и $80 (2374 рубля и 6330 рублей по курсу ЦБ на 6 июня 2025 года).
Валерия Ильина
AI
Нейросеть Higgsfield: как бесплатно сгенерировать кинематографичное видео и добавить в него спецэффекты

Генерируем влюблённых выпускников, горящего клерка и героя книги в жанре Dark Romance.

*Meta, которая владеет Instagram*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #higgsfield

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