Продюсер Timbaland соосновал компанию Stage Zero — она создаёт ИИ-персонажей, которые будут «петь» и «сниматься» в кино

Первым проектом станет ИИ-певица TaTa.Рэпер Timbaland, продюсер Джастина Тимберлейка и Jay-Z, и кинопродюсер Рокки Мудалиаром хотят, чтобы их ИИ-исполнители стали «виртуальными инфлюенсерами», снимались в фильмах, шоу и рекламе.Команда планирует работать над «множеством» проектов с несколькими певцами в разных жанрах, которым «не нужно будет платить».Вокал и музыкальные наброски будут создавать с помощью нейросети Suno. Timbaland стал партнёром ИИ-сервиса в 2024 году и проводил «по десять часов» за тестами — он «в восторге» от её результатов.Первой ИИ-певицей лейбла станет TaTa — «не аватар, а живая, обучающаяся исполнительница», рассказал Timbaland. Техническими деталями он не поделился.Концепция образа TaTa. Источник: Stage ZeroПервый сингл ИИ-певицы обещают выпустить «скоро», для него сгенерируют клип и ролики для соцсетей.Timbaland считает, что проект стоит у истоков «нового жанра» ИИ-поп-музыки, который он называет A-pop.#новости