«Вирусный» генератор видео Veo 3 добавили в ИИ-агента Manus

Он доступен подписчикам всех платных тарифов.Один из «вирусных» роликов на русском языке, сгенерированный Veo 3. Источник: Telegram-канал «Нейродвиж»Veo 3 от Google генерирует видео со звуком и речью персонажей, в том числе на русском языке. Manus как автономный ИИ-ассистент может помочь написать промпт или придумать сценарий ролика. Когда генерация завершится, он пришлёт пользователю уведомление.Функция создания видео появилась в Manus 3 июня 2025 года, тогда компания не уточнила, на базе каких моделей она работает.Видео могут генерировать подписчики планов Basic, Plus и Pro. Стоимость начинается от $19 в месяц (1 504 рубля по курсу ЦБ на 10 июня 2025 года).Veo 3 также доступна в сервисе Freepik за $39 в месяц (3 086 рублей). Google даёт доступ подписчикам Pro и Ultra за $20 и $125 в месяц (1 583 и 9 894 рубля).С 24 мая 2025 года модель стала доступна за пределами США, ещё в 71 стране, однако некоторые пользователи из России пишут, что могут оформить подписку только на американский аккаунт.Валерия ИльинаAI3 июняОбзор нейросети Veo от Google: как сгенерировать видео с озвучкой Повторяем культовую сцену из «Матрицы», оживляем Лабубу и генерируем ролик с динозавром-аналитиком.#новости #veo3 #manus