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Артур Томилко
AI

В ИИ-агента Manus добавили функцию генерации видео по текстовому запросу

Пока она доступна только платным пользователям.

  • По словам разработчиков Manus, он способен создавать «структурированные и последовательные ролики, готовые к просмотру», а процесс генерации занимает «считанные минуты».
  • На основе текстового запроса ИИ-агент создаёт отдельные сцены, добавляет визуальные эффекты, а затем объединяет их в единое видео.
  • Ранний доступ к функции генерации видео доступен на тарифах Basic, Plus и Pro. В будущем его откроют для всех пользователей.
Видео ManusAI 
  • Китайская команда ManusAI представила ИИ-агента в марте 2025 года — он сразу «завирусился» в соцсетях. Первые пользователи говорили, что он быстрее продуктов от OpenAI и Google и справляется со сложными задачами без помощи человека.
  • В мае бесплатный доступ к агенту открыли всем пользователям. При регистрации дают 1000 бесплатных кредитов, а также 300 накапливаемых кредитов в день.
  • В том же месяце разработчики добавили в Manus функции генерации и редактирования изображений, а также инструменты для создания презентаций.

#новости #manus

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