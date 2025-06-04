В ИИ-агента Manus добавили функцию генерации видео по текстовому запросу

Пока она доступна только платным пользователям. По словам разработчиков Manus, он способен создавать «структурированные и последовательные ролики, готовые к просмотру», а процесс генерации занимает «считанные минуты».На основе текстового запроса ИИ-агент создаёт отдельные сцены, добавляет визуальные эффекты, а затем объединяет их в единое видео.Ранний доступ к функции генерации видео доступен на тарифах Basic, Plus и Pro. В будущем его откроют для всех пользователей.Видео ManusAI Китайская команда ManusAI представила ИИ-агента в марте 2025 года — он сразу «завирусился» в соцсетях. Первые пользователи говорили, что он быстрее продуктов от OpenAI и Google и справляется со сложными задачами без помощи человека.В мае бесплатный доступ к агенту открыли всем пользователям. При регистрации дают 1000 бесплатных кредитов, а также 300 накапливаемых кредитов в день. В том же месяце разработчики добавили в Manus функции генерации и редактирования изображений, а также инструменты для создания презентаций.#новости #manus