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Ася Карпова
AI

В сервисе Replit появилась возможность создавать функциональные приложения из макетов Figma «без кода»

ИИ-агент помогает написать бэкенд и проверить приложение на безопасность.

Источник: Replit
  • В ИИ-сервис для разработчиков добавили функцию Replit Import. Пользователь может прислать ссылку на проект в Figma и описать функции в текстовом запросе, а ИИ-агент создаст «рабочее» приложение.
  • Также есть интеграция с сервисами Lovable и Bolt. Чтобы импортировать проекты, нужен код приложения с GitHub.
  • В сервисе появился «сканер безопасности» — ИИ-агент помогает выявить уязвимости в приложении и защитить данные.
  • Replit — это онлайн-среда разработки с ИИ-помощником Ghostwriter, который дописывает код и отвечает на вопросы пользователя.
  • В бесплатной версии можно создать максимум десять приложений. По подписке — неограниченное количество, также есть доступ к Claude Sonnet 4 и GPT-4o. Стоимость начинается от $20 в месяц.
  • Стартап основали выходец из Yahoo и Facebook* Амджад Масад, программист Фарис Масад и дизайнер Хая Одех в 2016 году в Сан-Франциско. В 2023 году он привлёк $97,4 млн при оценке в $1,16 млрд.

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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