В сервисе Replit появилась возможность создавать функциональные приложения из макетов Figma «без кода»

ИИ-агент помогает написать бэкенд и проверить приложение на безопасность.Источник: ReplitВ ИИ-сервис для разработчиков добавили функцию Replit Import. Пользователь может прислать ссылку на проект в Figma и описать функции в текстовом запросе, а ИИ-агент создаст «рабочее» приложение.Также есть интеграция с сервисами Lovable и Bolt. Чтобы импортировать проекты, нужен код приложения с GitHub.В сервисе появился «сканер безопасности» — ИИ-агент помогает выявить уязвимости в приложении и защитить данные.Replit — это онлайн-среда разработки с ИИ-помощником Ghostwriter, который дописывает код и отвечает на вопросы пользователя.В бесплатной версии можно создать максимум десять приложений. По подписке — неограниченное количество, также есть доступ к Claude Sonnet 4 и GPT-4o. Стоимость начинается от $20 в месяц.Стартап основали выходец из Yahoo и Facebook* Амджад Масад, программист Фарис Масад и дизайнер Хая Одех в 2016 году в Сан-Франциско. В 2023 году он привлёк $97,4 млн при оценке в $1,16 млрд.*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости