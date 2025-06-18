Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Телеграм
Дизайн
Крипто
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

OpenAI начала сворачивать сотрудничество со Scale AI на фоне инвестиций в стартап от Meta*

О разрыве партнёрства думает и Google, говорили источники Reuters.

Источник: Smith Collection / Gado / Getty Images
Источник: Smith Collection / Gado / Getty Images
  • Разработчик ChatGPT постепенно откажется от сотрудничества с поставщиком услуг по разметке данных — решение приняли ещё до того, как стало известно об инвестициях Meta* в Scale AI. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя OpenAI.
  • Он уточнил, что компания искала поставщиков более специализированных данных, необходимых для разработки более продвинутых моделей. Scale AI не ответил на запрос о комментарии.
  • По словам источника агентства, Meta* инвестировала $14,3 млрд и получила 49% Scale AI без права голоса. В рамках соглашения сооснователь и гендиректор стартапа Александр Ван присоединится к команде Meta*.
  • После этого источники Reuters сообщили, что сотрудничество со Scale AI планирует прекратить Google — крупнейший клиент стартапа. Компания уже якобы провела переговоры с несколькими конкурентами Scale AI. По словам собеседников издания, в 2024 году выручка стартапа составила $870 млн, Google заплатила за его услуги около $150 млн.
  • Основанная в 2016 году Scale AI разрабатывает инструменты для разметки, подготовки и оценки данных, необходимых для обучения и тестирования ИИ‑моделей. Среди её клиентов — Microsoft, xAI Илона Маска и другие.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

1
4 комментария