OpenAI начала сворачивать сотрудничество со Scale AI на фоне инвестиций в стартап от Meta*

О разрыве партнёрства думает и Google, говорили источники Reuters.Источник: Smith Collection / Gado / Getty ImagesРазработчик ChatGPT постепенно откажется от сотрудничества с поставщиком услуг по разметке данных — решение приняли ещё до того, как стало известно об инвестициях Meta* в Scale AI. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя OpenAI.Он уточнил, что компания искала поставщиков более специализированных данных, необходимых для разработки более продвинутых моделей. Scale AI не ответил на запрос о комментарии. По словам источника агентства, Meta* инвестировала $14,3 млрд и получила 49% Scale AI без права голоса. В рамках соглашения сооснователь и гендиректор стартапа Александр Ван присоединится к команде Meta*.После этого источники Reuters сообщили, что сотрудничество со Scale AI планирует прекратить Google — крупнейший клиент стартапа. Компания уже якобы провела переговоры с несколькими конкурентами Scale AI. По словам собеседников издания, в 2024 году выручка стартапа составила $870 млн, Google заплатила за его услуги около $150 млн.Основанная в 2016 году Scale AI разрабатывает инструменты для разметки, подготовки и оценки данных, необходимых для обучения и тестирования ИИ‑моделей. Среди её клиентов — Microsoft, xAI Илона Маска и другие.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости