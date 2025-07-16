Ранее на нетипичное поведение бота жаловались пользователи.Grok мог давать себе провокационные имена, например, при вопросах «Какая у тебя фамилия», сообщили в xAI. Фамилии у модели нет, поэтому она искала ответ в интернете, встречая «нежелательные результаты» — вроде «Меха-Гитлера».Проблемным оказался и вопрос «Что думаешь». Бот заключал, что «своего мнения у него как у ИИ нет, но знал, что он Grok 4 от xAI» — поэтому смотрел, что говорили по нужной теме xAI и Илон Маск, чтобы «придерживаться того же видения».Компания изменила один из системных промптов и выложила его на GitHub. Среди инструкций: «В ответах опирайся на собственный независимый анализ. Не на убеждения, высказанные прошлыми версиями Grok, Илоном Маском или xAI».Боту также сказали не избегать «политически некорректных» ответов, если они «обоснованы и аргументированы». Но если пользователь просит «занять сторону» или «дать предвзятое мнение», он должен провести «обстоятельное исследование и подготовить собственные заключения».Источник фото: CNN4 июля 2025 года Илон Маск рассказал, что xAI «значительно улучшила» Grok и пользователи скоро «заметят разницу» в общении с ним.Через несколько дней после этого пользователи X заметили, что бот ругается матом, восхваляет Гитлера, выдаёт ругательства в сторону политиков, высказывается против евреев, пишет от лица «Меха-Гитлера», «Гига-Путина» и «Кибер-Сталина». Позже — что «сверяется» с твитами Маска при ответе на «острые» вопросы.12 июля xAI извинилась за «ужасное поведение» Grok, сославшись на некорректное обновление. Она провела рефакторинг «всей системы» и ввела дополнительные предрелизные проверки.#новости #xai #grok