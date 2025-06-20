HeyGen выпустила генератор рекламных видео с товарами и ИИ-аватарами — с поддержкой русского языка

Бесплатно можно создать три ролика в месяц.Примеры, созданные по изображениям актрис и товаров. Источник: el.cine На сайте HeyGen появился инструмент Product Placement. Он позволяет сгенерировать рекламный ролик в формате соцсетей по фотографии человека и продукта.Функцию можно найти на главной странице сервиса. Источник: el.cineВ запрос нужно добавить речь для ИИ-аватара и описать его действия, а затем выбрать синтезированный голос, который озвучит текст. В библиотеке есть русскоязычные ИИ-спикеры.Также доступна загрузка готового аудио, нейросеть синхронизирует его с движениями губ.Поле Script — для текста речи и поле Custom motion — для описания движений. Скриншот vc.ruГенерация vc.ru по фотографии Лабубу с ПМЭФ. Девушка — готовый аватар из библиотеки HeyGenБесплатно можно создать три видео в месяц длиной до трёх минут с водяным знаком. Доступны вертикальный и горизонтальный формат в разрешении 720 р.Стоимость платной подписки начинается от $29 (2 276 рублей по курсу ЦБ на 20 июня 2025 года). Она позволяет создавать ролики без водяного знака и даёт право на коммерческое использование.Стартап HeyGen основали в 2020 году. Команда создала приложение, в котором можно генерировать виртуальных аватаров по текстовому описанию, создавать ИИ-голоса и переводить видео на другие языки с помощью ИИ-дубляжа. В июне 2024 года компания привлекла $60 млн при оценке в $500 млн.Полина ЛааксоМаркетинг18 июняНа ПМЭФ показали Лабубу с лицами главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и премьер-министра Михаила Мишустина А также пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Татьяны Голиковой и замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.#новости