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Ася Карпова
AI

HeyGen выпустила генератор рекламных видео с товарами и ИИ-аватарами — с поддержкой русского языка

Бесплатно можно создать три ролика в месяц.

Примеры, созданные по изображениям актрис и товаров. Источник: el.cine 
  • На сайте HeyGen появился инструмент Product Placement. Он позволяет сгенерировать рекламный ролик в формате соцсетей по фотографии человека и продукта.
Функцию можно найти на главной странице сервиса. Источник: el.cine
  • В запрос нужно добавить речь для ИИ-аватара и описать его действия, а затем выбрать синтезированный голос, который озвучит текст. В библиотеке есть русскоязычные ИИ-спикеры.
  • Также доступна загрузка готового аудио, нейросеть синхронизирует его с движениями губ.
Поле Script — для текста речи и поле Custom motion — для описания движений. Скриншот vc.ru
Поле Script — для текста речи и поле Custom motion — для описания движений. Скриншот vc.ru
Генерация vc.ru по фотографии Лабубу с ПМЭФ. Девушка — готовый аватар из библиотеки HeyGen
  • Бесплатно можно создать три видео в месяц длиной до трёх минут с водяным знаком. Доступны вертикальный и горизонтальный формат в разрешении 720 р.
  • Стоимость платной подписки начинается от $29 (2 276 рублей по курсу ЦБ на 20 июня 2025 года). Она позволяет создавать ролики без водяного знака и даёт право на коммерческое использование.
  • Стартап HeyGen основали в 2020 году. Команда создала приложение, в котором можно генерировать виртуальных аватаров по текстовому описанию, создавать ИИ-голоса и переводить видео на другие языки с помощью ИИ-дубляжа. В июне 2024 года компания привлекла $60 млн при оценке в $500 млн.
Полина Лааксо
Маркетинг
На ПМЭФ показали Лабубу с лицами главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и премьер-министра Михаила Мишустина

А также пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Татьяны Голиковой и замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

Набиуллина. Источник фото здесь и далее: ТАСС

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