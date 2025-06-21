ИИ-сервис Cluely для «жульничества» на собеседованиях и рабочих звонках привлёк $15 млн

Спустя два месяца после предыдущего раунда.Окно с подсказками от Cluely. Источник: The Verge Стартап привлёк деньги в раунде, который возглавил фонд Andreessen Horowitz, пишет TechCrunch со ссылкой на сообщение гендиректора и сооснователя Cluely Чунгин «Рой» Ли. Условия сделки не раскрыли.По словам двух инвесторов, которые не участвовали в сделке, оценка компании могла составить около $120 млн. Andreessen Horowitz отказался прокомментировать эту информацию. Ли не ответил на запрос издания.Cluely рассказал о привлечении инвестиций спустя два месяца после предыдущего раунда — в апреле 2025 года стартап привлёк $5,3 млн.Идея запустить стартап появилась у 21-летнего Ли после отстранения от учёбы в Колумбийском университете из-за разработки сервиса Interview Coder. Последний стал частью Cluely.Cluely распознаёт содержание открытых окон, аудио и отвечает на вопросы в режиме реального времени, позволяя пользователям «жульничать» во время собеседований, экзаменов и других встреч. Правда, журналистка The Verge, которая протестировала сервис, отмечала: пока он работает не идеально. По её опыту, усилий для работы с Cluely пришлось приложить больше, а результат оказался хуже, чем если бы она отвечала сама.Карина ПардаеваAI30 апрСтартапы в США начали запускать продукты, которые помогут разоблачить пользователей ИИ-сервиса для «жульничества» на звонках Cluely Его основатель назвал эти меры бесполезными.#новости