Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Телеграм
Образование
Мнения
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

ИИ-сервис Cluely для «жульничества» на собеседованиях и рабочих звонках привлёк $15 млн

Спустя два месяца после предыдущего раунда.

Окно с подсказками от Cluely. Источник: The Verge 
Окно с подсказками от Cluely. Источник: The Verge 
  • Стартап привлёк деньги в раунде, который возглавил фонд Andreessen Horowitz, пишет TechCrunch со ссылкой на сообщение гендиректора и сооснователя Cluely Чунгин «Рой» Ли. Условия сделки не раскрыли.
  • По словам двух инвесторов, которые не участвовали в сделке, оценка компании могла составить около $120 млн. Andreessen Horowitz отказался прокомментировать эту информацию. Ли не ответил на запрос издания.
  • Cluely рассказал о привлечении инвестиций спустя два месяца после предыдущего раунда — в апреле 2025 года стартап привлёк $5,3 млн.
  • Идея запустить стартап появилась у 21-летнего Ли после отстранения от учёбы в Колумбийском университете из-за разработки сервиса Interview Coder. Последний стал частью Cluely.
  • Cluely распознаёт содержание открытых окон, аудио и отвечает на вопросы в режиме реального времени, позволяя пользователям «жульничать» во время собеседований, экзаменов и других встреч. Правда, журналистка The Verge, которая протестировала сервис, отмечала: пока он работает не идеально. По её опыту, усилий для работы с Cluely пришлось приложить больше, а результат оказался хуже, чем если бы она отвечала сама.
Карина Пардаева
AI
Стартапы в США начали запускать продукты, которые помогут разоблачить пользователей ИИ-сервиса для «жульничества» на звонках Cluely

Его основатель назвал эти меры бесполезными.

#новости

12 комментариев