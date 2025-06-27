HeyGen представила «креативную команду» ИИ-агентов для создания рекламы

Она открыла запись в лист ожидания для тестирования.Стартап называет инструмент HeyGen Video Agent «первой в мире креативной операционной системой». Она сочетает «все» функции для создания разных рекламных форматов — роликов в соцсетях, презентаций продуктов и длинных видео на YouTube.Фрагмент рекламного ролика компании с примерами результатов ИИ-агента. Источник: HeyGenПользователь сможет загружать отснятые кадры, фотографии продуктов или документы с портретом целевой аудитории, а набор ИИ-агентов будет анализировать их, писать сценарий, монтировать, добавлять аватаров и озвучку.Также можно создать ролики «с нуля» по текстовому запросу.На сайте компании уже есть отдельные инструменты для генерации ИИ-ведущих по фотографии, клонирования голоса и перевода видео. Сервис поддерживает русский язык.Пока HeyGen Video Agent работает в тестовом режиме. Чтобы получить доступ, нужно записаться в лист ожидания.Ася КарповаAI20 июняHeyGen выпустила генератор рекламных видео с товарами и ИИ-аватарами — с поддержкой русского языка Бесплатно можно создать три ролика в месяц.#новости #heygen