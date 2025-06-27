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Ася Карпова
AI

HeyGen представила «креативную команду» ИИ-агентов для создания рекламы

Она открыла запись в лист ожидания для тестирования.

  • Стартап называет инструмент HeyGen Video Agent «первой в мире креативной операционной системой». Она сочетает «все» функции для создания разных рекламных форматов — роликов в соцсетях, презентаций продуктов и длинных видео на YouTube.
Фрагмент рекламного ролика компании с примерами результатов ИИ-агента. Источник: HeyGen
  • Пользователь сможет загружать отснятые кадры, фотографии продуктов или документы с портретом целевой аудитории, а набор ИИ-агентов будет анализировать их, писать сценарий, монтировать, добавлять аватаров и озвучку.
  • Также можно создать ролики «с нуля» по текстовому запросу.
  • На сайте компании уже есть отдельные инструменты для генерации ИИ-ведущих по фотографии, клонирования голоса и перевода видео. Сервис поддерживает русский язык.
  • Пока HeyGen Video Agent работает в тестовом режиме. Чтобы получить доступ, нужно записаться в лист ожидания.
Ася Карпова
AI
HeyGen выпустила генератор рекламных видео с товарами и ИИ-аватарами — с поддержкой русского языка

Бесплатно можно создать три ролика в месяц.

#новости #heygen

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