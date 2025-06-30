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Евгения Евсеева
AI

«Дочка» МТС разработала систему для распознавания драк, пожаров и оружия в местах скопления людей

Её уже тестируют в концертном зале оператора.

Концертный зал «МТС Live Холл». Источник: МТС
Концертный зал «МТС Live Холл». Источник: МТС
  • Систему безопасности на основе ИИ создали «МТС VisionLabs» и MWS Cloud, она называется Luna Scanner, пишет РБК.
  • Её основная задача — автоматическое обнаружение угроз в местах массового скопления людей: драк, оружия, включая огнестрельное и холодное, пожаров.
  • Luna Scanner в пилотном режиме уже работает в московском концертном зале «МТС Live Hall»: к ней подключили более 50 камер в здании. Нейросеть анализирует видеопоток в реальном времени и при обнаружении потенциально опасной ситуации отправляет сигнал службе безопасности.
  • Также система умеет считать количество людей и фиксировать нахождение в запретных зонах. В ближайшее время разработчики планируют добавить функции поиска оставленных предметов, лежащих людей и признаков паники в толпе.
  • На этапе тестирования на данных, максимально приближенных к реальным сценариям массовых мероприятий, целевой уровень точности отработки детектора драк составил 88,7%, а детектора оружия — 83,6%, рассказал гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.
  • Финальное решение о реакции остаётся за ответственным оператором. Все сигналы об инцидентах передаются исключительно службе безопасности конкретного объекта, где развернута система, при этом данные хранятся на защищенных серверах.

#новости #мтс

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