Google разрешила ИИ-модели Gemini взаимодействовать с приложениями на смартфонах — и не сказала, как запретить сбор данных

С помощью Gemini можно будет писать сообщения и ставить напоминания, но она также будет обучаться на материалах.В техническом уведомлении для пользователей говорится, что с 7 июля 2025 года ИИ-модель сможет взаимодействовать со сторонними приложениями на смартфоне, в том числе с мессенджерами, календарями и почтой.Google включила интеграцию для владельцев Android-устройств, на которых загружено приложение Gemini. На некоторых смартфонах оно предустановлено и удалить его нельзя.При этом указала, что «люди-рецензенты читают и обрабатывают» данные, к которым ИИ получает доступ. Однако в письме нет инструкций, как запретить модели анализировать сообщения, письма, таблицы и прочие материалы. Пользователи могут заблокировать для модели некоторые приложения в веб-версии в разделе «Настройки», но даже в этом случае данные хранятся в течение 72 часов.Уведомление Google. Источник: Ars TechnicaИздание Ars Technica запросило у Google инструкцию. В компании заявили, что «обновление полезно для пользователей», которые теперь могут подключить Gemini для сообщений или телефонных звонков. Как полностью запретить доступ к данным, не пояснили.Облачный провайдер электронной почты и календаря Tuta попробовал отключить ИИ-модель в разделе Gemini Apps Activity. Там же можно удалить все сохранённые данные. Разработчики считают, что способ работает: модель перестанет анализировать данные, а собранная ранее информация удалится через 72 часа.Gemini недоступна для пользователей из России.#новости #google