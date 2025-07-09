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Ася Карпова
AI

Стартап Moonvalley выпустил «коммерчески безопасную» ИИ-модель генерации видео «для кинематографистов»

Она может преобразовывать исходные кадры и 3D-рендеры в видео по текстовому запросу.

  • Компания заявляет, что Marey — это модель «с пониманием трёхмерного пространства». Она обучена на «чистых данных», не защищённых авторскими правами. Эд Ульбрих, отвечавший за спецэффекты в «Титанике» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона», рассказал, что присоединился к руководству стартапа именно из-за этого фактора.
  • Разработчики обещают больше контроля по сравнению с другими инструментами. В Marey можно регулировать направление движения, позы, управлять виртуальной камерой, «переносить движения» актёров с исходных кадров в другие декорации или преобразовывать ролики с сохранением формы объектов.
Функция «переноса движения». Источник: Sachin Kamath
Источник: Moonvalley
Пример нескольких кадров, созданных пользователем с помощью Marey. Источник: Julie W. Design 
  • Доступ к модели платный. На генерацию одного видео длиной до пяти секунд уходит десять кредитов. Можно купить 100 кредитов за $15, 250 кредитов за $35 и 1000 кредитов за $150.
  • 11 июня 2025 года Disney и Universal подали в суд на Midjourney из-за нарушения авторских прав, так как нейросеть позволяет генерировать изображения с персонажами из их мультфильмов.

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