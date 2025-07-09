Стартап Moonvalley выпустил «коммерчески безопасную» ИИ-модель генерации видео «для кинематографистов»

Она может преобразовывать исходные кадры и 3D-рендеры в видео по текстовому запросу. Компания заявляет, что Marey — это модель «с пониманием трёхмерного пространства». Она обучена на «чистых данных», не защищённых авторскими правами. Эд Ульбрих, отвечавший за спецэффекты в «Титанике» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона», рассказал, что присоединился к руководству стартапа именно из-за этого фактора.Разработчики обещают больше контроля по сравнению с другими инструментами. В Marey можно регулировать направление движения, позы, управлять виртуальной камерой, «переносить движения» актёров с исходных кадров в другие декорации или преобразовывать ролики с сохранением формы объектов.Функция «переноса движения». Источник: Sachin KamathИсточник: MoonvalleyПример нескольких кадров, созданных пользователем с помощью Marey. Источник: Julie W. Design Доступ к модели платный. На генерацию одного видео длиной до пяти секунд уходит десять кредитов. Можно купить 100 кредитов за $15, 250 кредитов за $35 и 1000 кредитов за $150.11 июня 2025 года Disney и Universal подали в суд на Midjourney из-за нарушения авторских прав, так как нейросеть позволяет генерировать изображения с персонажами из их мультфильмов.#новости