xAI выпустила модель Grok 4, которая превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude Opus

Она доступна только по подписке. Компания также запустила новый тариф стоимостью $300 в месяц.Разработчики представили две версии «рассуждающей» модели — Grok 4 и мультиагентную Grok Heavy для чат-бота от xAI.Вторую Илон Маск назвал «самой умной в мире». Она впервые решила 100% математических задач в тесте AIME 2025. Также Grok Heavy почти в два раза обошла другие модели в «Последнем экзамене человечества» (Humanity's Last Exam) от OpenAI. Grok Heavy выполнила 44% заданий в наборе тестов из разных сфер «Последний экзамен человечества», обойдя Gemini 2.5 Pro от Google с результатом 27%. Источник: xAIВ тестах независимых исследователей из Artificial Analysis на программирование, математику и решение научных задач Grok 4 обошла o3 от OpenAI, Gemini 2.5 Pro от Google и Claude 4 Opus от Anthropic.Илон Маск заявил, что Grok 4 работает «лучше, чем Cursor» и может проанализировать и отредактировать весь файл с кодом разработчика.Количество баллов в наборе тестов меньеш, чем число решённых задач. Источник: Artificial AnalysisТакже Grok 4 протестировали в «симуляции» по ведению бизнеса Vending Bench. Она продала свыше 4500 товаров и «заработала» в два раза больше Claude 4 Opus — $4690.Источник: xAIБазовая модель Grok 4 доступна по подписке SuperGrok за $30 в месяц, а продвинутая — в новом тарифе SuperGrok Heavy за $300 в месяц.Компания открыла доступ к Grok 4 через API. С контекстом до 128 тысяч токенов 1 млн входящих токенов обойдётся в $3, а 1 млн исходящих — в $15. Если он больше — цена удваивается. Максимальная длина контекста — 256 тысяч токенов.Также xAI обновила голосовой режим и добавила два новых «более эмоциональных» голоса. На презентации показали, как голосовой помощник шепчет и поёт.Разработчик попросил Grok помочь ему успокоиться во время выступления на сцене. Модель в ответ начала шептатьКомпания сообщила, что в августе 2025 года выпустит новую модель, оптимизированную для программирования, в сентябре — мультимодального ИИ-агента, а в октябре — модель генерации видео.Ася КарповаAIвчераТурция ограничила доступ к Grok из-за «оскорбительных» ответов о президенте — накануне бот хвалил Гитлера и обзывал других политиков В июле 2025 года xAI разрешила чат-боту делать «политически некорректные заявления» в ответ на запросы пользователей.#новости #grok