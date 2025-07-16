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Артур Томилко
AI

Microsoft начала тестировать функцию совместного с ИИ-помощником Copilot доступа к рабочему столу в Windows 11

Её анонсировали в начале 2025 года.

Изображение Microsoft 
Изображение Microsoft 
  • Функция Copilot Vision станет частью приложения Copilot, её добавят в будущих обновлениях. Пока её тестируют с участниками программы Windows Insiders, рассказала Microsoft.
  • Она позволяет ИИ-помощнику просматривать рабочий стол Windows и обсуждать, что на нём находится, а также давать подсказки о работе приложений и рекомендации по созданию презентаций, резюме или другого контента. Доступен в том числе голосовой режим.
  • Функцию анонсировали весной 2025 года. Она предполагала возможность делиться с Copilot отдельными приложениями или окнами. Теперь ИИ можно предоставить доступ ко всему рабочему столу, чтобы он мог видеть сразу несколько окон.
  • Copilot Vision не будет запускаться автоматически. Чтобы включить функцию, нужно выбрать специальный режим и передать ИИ-помощнику доступ к рабочему столу.
Артур Томилко
Сервисы
В Windows 11 на ПК с поддержкой Copilot+ появится ИИ-ассистент для настройки ОС

Он сможет менять параметры системы по текстовому или голосовому запросу пользователя.

Скриншот Windows Central

#новости #microsoft

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