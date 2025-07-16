Microsoft начала тестировать функцию совместного с ИИ-помощником Copilot доступа к рабочему столу в Windows 11

Её анонсировали в начале 2025 года.Изображение Microsoft Функция Copilot Vision станет частью приложения Copilot, её добавят в будущих обновлениях. Пока её тестируют с участниками программы Windows Insiders, рассказала Microsoft.Она позволяет ИИ-помощнику просматривать рабочий стол Windows и обсуждать, что на нём находится, а также давать подсказки о работе приложений и рекомендации по созданию презентаций, резюме или другого контента. Доступен в том числе голосовой режим.Функцию анонсировали весной 2025 года. Она предполагала возможность делиться с Copilot отдельными приложениями или окнами. Теперь ИИ можно предоставить доступ ко всему рабочему столу, чтобы он мог видеть сразу несколько окон.Copilot Vision не будет запускаться автоматически. Чтобы включить функцию, нужно выбрать специальный режим и передать ИИ-помощнику доступ к рабочему столу. Артур ТомилкоСервисы7 маяВ Windows 11 на ПК с поддержкой Copilot+ появится ИИ-ассистент для настройки ОС Он сможет менять параметры системы по текстовому или голосовому запросу пользователя. #новости #microsoft