Runway представил Act-Two — с помощью неё можно «оживить» изображение персонажа по референсу с видео

Пока функция доступна не всем.Генератор видео представил Act-Two — «модель захвата движения следующего поколения» с поддержкой отслеживания движения головы, лица, тела и рук. С помощью неё пользователи могут анимировать как персонажа, так и фон за ним.Runway выпустила гайд по инструменту. На старте Act-Two доступна для пользователей Enterprise и партнёров — авторов контента. Доступ остальным обещают дать в «ближайшие дни».Источник: Runway Максимальная длина ролика — 30 секунд. Создание секунды видео обойдётся в пять кредитов, минимум — три секунды.Для создания ролика нужно выбрать модель для генерации видео Gen-4, затем нажать на иконку Act-Two. Понадобится два референса: видео с человеком, который показывает движения, и картинка или видео персонажа.При использовании изображения персонажа в качестве референса Act-Two анимирует окружающую среду на картинке и добавит жесты и движения тела из первого референса. При использовании видео — генерация сохранит объект, фон и движение камеры из этого же ролика.Примеры пользователейИсточник: @CharaspowerAIИсточник: @STranquillinИсточник: @techguyverИсточник: @DanScalcoИсточник: @andyorsowИсточник: @MatthieuGB#новости #runway