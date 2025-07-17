Higgsfield выпустил UGC Builder — конструктор для рекламных видео

Нужно загрузить изображение, выбрать стиль и реплики. Стартап представил Higgsfield UGC Builder — это конструктор, в котором пользователи могут создать UGC-рекламу любых продуктов.Скриншот vc.ruЧтобы сгенерировать видео, нужно выбрать стиль, загрузить изображение с лицом говорящего, написать промпт к действиям и эмоциям, вписать реплики и настроить звук, язык и акцент. После этого можно загрузить фоновый трек и добавить рекламируемый продукт.Источник: HiggsfieldИсточник: HiggsfieldКонструктор доступен по подписке Pro за $29 в месяц — это 2260 рублей по курсу ЦБ на 17 июля 2025 года. Она даёт 1200 кредитов в месяц, стоимость генерации — 80 кредитов.Источник: Min ChoiИсточник: TechHalla#новости #higgsfield