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Евгения Евсеева
AI

Higgsfield выпустил UGC Builder — конструктор для рекламных видео

Нужно загрузить изображение, выбрать стиль и реплики.

  • Стартап представил Higgsfield UGC Builder — это конструктор, в котором пользователи могут создать UGC-рекламу любых продуктов.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Чтобы сгенерировать видео, нужно выбрать стиль, загрузить изображение с лицом говорящего, написать промпт к действиям и эмоциям, вписать реплики и настроить звук, язык и акцент. После этого можно загрузить фоновый трек и добавить рекламируемый продукт.
Источник: Higgsfield
Источник: Higgsfield
  • Конструктор доступен по подписке Pro за $29 в месяц — это 2260 рублей по курсу ЦБ на 17 июля 2025 года. Она даёт 1200 кредитов в месяц, стоимость генерации — 80 кредитов.
Источник: Min Choi
Источник: TechHalla

#новости #higgsfield

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