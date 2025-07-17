Google добавил для пользователей в США функцию, которая позволит делегировать нейросети звонок бизнесу — например, в груминг или автосервис

Её ограниченно тестировали с января 2025 года. Когда добавят для других стран — неизвестно.ИИ сможет за пользователя узнать, сколько стоит товар или услуга и как их получить, а также сделать бронь и подтвердить заказ, пишет Google.The Verge отмечает: организаций, с которыми можно связаться с помощью ИИ, пока немного. У тех, кто включил опцию, в поиске появится соответствующая кнопка — например «Попросить ИИ проверить цены».После нажатия пользователя попросят ответить на вопросы. Если это груминг, то они могут быть такими: что за питомец, какой он породы, какие услуги интересуют и когда, куда прислать ответ — на почту или по SMS. Компания будет знать, что звонит бот на базе Gemini, а не человек, и при желании сможет отказаться принимать такие звонки.Для бизнеса функция бесплатная. Google рассчитывает, что она поможет им привлечь больше клиентов — в том числе из числа тех, кто не любит звонить.Пользователи тоже платить не должны, но для них действуют неназванные лимиты. Подписчикам платных планов AI Pro и AI Ultra дают больше запросов.Пример того, как это может выглядеть#новости